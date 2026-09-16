La Junta reconvertirá el Virgen de la Luz de Cuenca: 250 pisos para jóvenes que "mejorarán la situación habitacional"

El vicepresidente de Cuenca durante la rueda de prensa. Junta de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que acondicionará alrededor de 250 apartamentos en alquiler para jóvenes en el área de hospitalización del Virgen de la Luz de Cuenca.

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado que el cambio de uso del antiguo hospital permitirá dotar al complejo de distintos usos administrativos, sociosanitarios y culturales.

Esta iniciativa se enmarca en la ley prevista para el mes de noviembre y en la que se permitirá reconvertir edificios públicos en viviendas de forma permanente y así reutilizar edificios públicos para contribuir a aliviar el problema de acceso a la vivienda, según defendió Emiliano García-Page.

Este proyecto forma parte de la respuesta que la Junta pretende poner en marcha para abarcar una estrategia en la que generar al menos 1.000 viviendas de protección pública, en un momento donde los precios del sector inmobiliario no dejan de crecer en la comunidad.

En estos apartamentos se desarrollarán de uno a dos dormitorios a disposición de jóvenes, en régimen de alquiler sin opción de compra y "en un enclave privilegiado para estos estudiantes", ya que la instalación estará ubicada junto al campus y a algunos de los institutos que ofrecen formación profesional en la ciudad.

Se estima que alrededor de unos 500 estudiantes podrían beneficiarse de estos apartamentos, donde se aplicarán fórmulas de colaboración público-privada previstas en el Plan Estatal de Vivienda.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado que este planteamiento "completa una zona de la ciudad que en estos momentos estaba vacía" y permitirá "mejorar la situación habitacional de la ciudad", por lo que ha agradecido esta iniciativa al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Martínez Guijarro ha desvelado que llevan "meses trabajando en este proyecto, incluso antes de que se culminara el traslado del hospital". En este sentido, el vicepresidente primero ha admitido que el Gobierno autonómico tiene problemas de espacio en varias de sus sedes administrativas, concretando dicho obstáculo en las áreas de sanidad, sociosanitaria y de desarrollo sostenible.

Unido a esta problemática, se añaden los "problemas estructurales" que sufre el Archivo Histórico Provincial situado en el Casco Antiguo así como la necesidad de encontrar un lugar donde almacenar restos arqueológicos.

Con el propósito de aprovechar el resto del complejo sanitario, se hará un plan director del proyecto. Además, la actual sede de la Delegación de Sanidad se destinará a viviendas y el edificio del policlínico se utilizará para albergar a la Delegación de Desarrollo Sostenible.

En el 'bloque quirúrgico' se emplazarán distintos servicios sociosanitarios como atención a la infancia y una unidad de salud mental.

Como primer avance, se dará lugar al traslado de la delegación de Sanidad, ya que no necesita la autorización del cambio de uso de la Tesorería General de la Seguridad. Así, pasará a estar situada en el edificio administrativo del Virgen de la Luz e incluirá una zona de laboratorios.

Los sótanos se utilizarán para almacenar los restos arqueológicos de la provincia, que en estos momentos se encuentran dispersos por distintas localizaciones.

Los trabajos de obra y rehabilitación podrían concluir en algo más de dos meses, en los que se prevé una apertura parcial de los aparcamientos del antiguo hospital.