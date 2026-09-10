Lorenzo Higueras, el joven conquense que creó en 20 días el cartel de las fiestas de San Mateo con un pincel en la boca

Con una panorámica que parece un lienzo al aire libre, la ciudad de las casas colgantes es la cuna de un artista cuya boca guía el recorrido de cada uno de sus trazos artísticos. Lorenzo Higueras, ha sido el joven artífice del cartel anunciador de las fiestas de San Mateo de Cuenca.

Natural de la ciudad encantada, Higueras nació con una patología denominada artrogriposis múltiple congénita, que le provocó una atrofia muscular y, como consecuencia, la incapacidad de mover sus brazos.

El arte es una de esas cosas con las que se nace. A toque de pincel, este joven pintor ha reunido en el cartel cuatro elementos diferenciados que aluden a iconos o representaciones que son un símbolo de la ciudad y de las fiestas.

El póster, que anuncia las fiestas tradicionales celebradas en el Casco Antiguo de Cuenca, deja ver entre sus pinceladas la figura de una vaca —que ocupa la mitad de la imagen—, la Catedral de la ciudad, el arte abstracto con un guiño a Gustavo Torner —ingeniero forestal y artista plástico conquense fallecido en 2025— y los pañuelos de las peñas, en referencia a la fiesta.

Con un margen de 20 días, Higueras ha querido trasladar en el cartel parte de su esencia. Así, ha explicado que la obra contiene ese tono oscuro y pinceladas de "realismo" característico de su producción.

Las felicitaciones por su maestría con pincel no han tardado en llegar. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha felicitado a Higueras al tiempo que destacaba el realismo de la cabeza de la vaquilla.

Pregón cargado de simbolismo

Una de las grandes protagonistas de estas fiestas de la conquista de Cuenca va a ser la vaca. Esta será el personaje principal del pregón a cargo de Álvaro Guijarro, veterano jefe de maromeros —personas encargadas de guiar a las vaquillas enmaromadas por las calles del Casco Antiguo a través de la maroma o soga gruesa de esparto—, según ha adelantado él mismo en la presentación del cartel y la programación de las fiestas.

Después de 33 años sosteniendo con sus manos la maroma, Guijarro pronunciará un pregón breve plagado de anécdotas sobre su trayectoria al frente del grupo que guía y controla la cuerda, evita accidentes y procura el respeto hacia la res y sobre su paso como corredor delante de la vaquilla que inició cuando apenas era un adolescente de 16 años.

Guijarro ha adelantado que habrá un recuerdo para aquellos que le han acompañado durante su trayectoria y ha agradecido públicamente a quienes han pensado en él para dar el pregón.

El alcalde de Cuenca también le ha agradecido al pregonero su discreción salvaguardando su nombramiento como pregonero durante casi un año, ya que Dolz se lo comunicó el 21 de septiembre de 2025, coincidiendo con el último día de la pasada edición de fiestas.