El vecino de un pueblo de Cuenca aislado por contacto con un caso de hantavirus en Francia da negativo

Las pruebas microbiológicas realizadas a una persona residente en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), que permanece en aislamiento domiciliario tras haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus detectado en Francia, han resultado negativas.

Esta persona continúa asintomática y no ha precisado atención sanitaria al no presentar signos compatibles con la infección. No obstante, se mantiene el seguimiento y el aislamiento domiciliario como medida preventiva, de acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

Las muestras fueron tomadas el pasado 12 de agosto siguiendo las directrices de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y con la colaboración de profesionales de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca y de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Este contacto forma parte del dispositivo de vigilancia activado por las autoridades sanitarias españolas tras conocerse el caso de hantavirus detectado en Francia y la identificación de las personas que habían mantenido contacto estrecho con el afectado.

Según la información trasladada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), los contactos identificados permanecen bajo seguimiento en distintas comunidades autónomas.