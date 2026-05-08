La Orquesta Panorama actuará este mes de mayo en Cuenca: ver el espectáculo es gratis si entregas comida para gatos

La actuación de la orquesta Panorama será el plato fuerte de la celebración del Día del Vecino de Cuenca, una jornada de hermanamiento vecinal que se celebrará en el recinto de conciertos de La Fuensanta el próximo 24 de mayo.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha informado que esta jornada regresará después de varios años de ausencia con un programa consensuado con las asociaciones de vecinos y el objetivo de agradecer la labor "a veces poco reconocida" que llevan a cabo estos colectivos.

La jornada comenzará con la entrega de galardones a vecinos destacados a propuesta de los barrios y pedanías de la ciudad.

Después comenzarán las celebraciones con talleres, juegos, castillos hinchables y una charanga que amenizará la jornada hasta la hora de la comida cuando se repartirá paella entre los asistentes.

Entrada en especie

Por la tarde, comenzarán los eventos musicales con la presencia de un DJ y la actuación de la orquesta Panorama desde las 20:00 hasta las 0:00 horas.

El concejal conquense ha explicado que los interesados podrán recoger una invitación gratuita en el Centro Joven a cambio de una colaboración voluntaria en especie que irá destinada a la protectora de animales Bonamiko, encargada de las colonias felinas de la ciudad.

En el caso de que no se agotasen las 7.000 invitaciones con antelación, se repartirán a las puertas de La Fuensanta.

Actuación en Madrigueras

Un día antes, el viernes 23 de mayo, Panorama actuará en el municipio albaceteño de Madrigueras, concretamente en el patio del CEIP Constitución Española.

El precio de las entradas es de 12 euros anticipada y 15 en taquilla, ya que la promoción inicial puesta en marcha para adquirir localidades por 10 euros ya ha expirado.