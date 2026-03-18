Una protectora denuncia la muerte por envenenamiento de 7 gatos de una colonia felina de Cuenca: "Estamos devastados"

La protectora Bonamiko de Cuenca ha denunciado la muerte por envenenamiento de al menos siete gatos en una colonia felina autorizada en la ciudad.

La organización ha logrado rescatar a otros dos gatos envenenados, siendo trasladados al veterinario. No obstante, el pronóstico no es positivo.

"No eran un problema. Estaban controlados y cuidados, no hacían nada malo, tan solo sobrevivir. Estamos devastados", ha lamentado, a la vez que ha pedido "colaboración ciudadana" para recabar información sobre lo ocurrido.

Asimismo, la protectora ha recordado que la Ley de Bienestar Animal en España castiga el maltrato y la muerte de animales con multas e incluso penas de prisión.

"Este suceso ha dejado a las alimentadoras con el corazón roto y no pararemos hasta que el culpable pague por sus actos", han expresado.

Por último, han agradecido al Ayuntamiento de Cuenca y a la Guardia Civil por su rápida actuación.