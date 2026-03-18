Una protectora denuncia la muerte por envenenamiento de 7 gatos de una colonia felina de Cuenca: "Estamos devastados"
Bonamiko ha logrado rescatar a otros dos, que permanecen en el veterinario con pronóstico grave.
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La protectora Bonamiko de Cuenca ha denunciado la muerte por envenenamiento de al menos siete gatos en una colonia felina autorizada en la ciudad.
La organización ha logrado rescatar a otros dos gatos envenenados, siendo trasladados al veterinario. No obstante, el pronóstico no es positivo.
"No eran un problema. Estaban controlados y cuidados, no hacían nada malo, tan solo sobrevivir. Estamos devastados", ha lamentado, a la vez que ha pedido "colaboración ciudadana" para recabar información sobre lo ocurrido.
Asimismo, la protectora ha recordado que la Ley de Bienestar Animal en España castiga el maltrato y la muerte de animales con multas e incluso penas de prisión.
"Este suceso ha dejado a las alimentadoras con el corazón roto y no pararemos hasta que el culpable pague por sus actos", han expresado.
Por último, han agradecido al Ayuntamiento de Cuenca y a la Guardia Civil por su rápida actuación.