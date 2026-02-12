Un histórico delantero de la Selección Española y del Málaga CF ficha a sus 53 años por un equipo de Cuenca

Henrique Guedes da Silva se une a la estructura de la UB Conquense.

El histórico delantero de la Selección Española, Málaga CF y Celta de Vigo, Henrique Guedes da Silva, regresa al fútbol español y lo hace de la mano de la Unión Balompédica Conquense.

El conjunto castellanomanchego que milita en el grupo V de la Segunda Federación ha hecho oficial el fichaje del mítico exfutbolista hispano-brasileño conocido como "Catanha" que asumirá el cargo de responsable de tecnificación y apoyo a la cantera.

A sus 53 años y tras una dilatada experiencia en el más alto nivel del balompié, aportará mucho valor a las jóvenes promesas de Cuenca y alrededores.

Henrique Guedes da Silva ‘Catanha’ firmando su contrato con la UB Conquense.

Nacido en Recife (Brasil) pero nacionalizado en España, Henrique dejó una huella imborrable en LaLiga a finales de los 90 y principios de los 2000. Su olfato goleador y su inconfundible celebración simulando el vuelo de una gaviota despertó admiración entre las gradas de nuestro país.

Catanha brilló especialmente en el Málaga CF donde fue 'Pichichi' en Segunda División y máximo artillero en Primera. Su etapa en el RC Celta de Vigo fue menos fructífera, aunque anotó tantos en competiciones europeas.

Catanha sosteniendo una camiseta de la UB Conquense.

La llegada del hispano-brasileño se produce en un momento clave y ambicioso para la UB Conquense que se encuentra en la zona alta de la clasificación, peleando de lleno por los puestos de playoff de ascenso a la categoría de bronce nacional, la Primera Federación.

Con la incorporación de Catanha en la estructura deportiva, la Balompédica Conquense suma una pieza más al puzle para que el proyecto de Rober Gutiérrez sueñe a lo grande.