El curioso carnaval de un pueblo de Cuenca que es como viajar a los años 60: hippies, Seat 600 y música ye-yé

La imaginación pasa a un primer plano estos días con la llegada del carnaval. En Tarancón (Cuenca) no celebran un desfile de disfraces convencional: hasta el 22 de febrero la localidad viaja hasta la década de los 60 y los vecinos se transforman en hippies, por las calles circulan Seat 600 y la música ye-yé inunda el ambiente.

La magia del Carnaval de Tarancón reside en su Fiesta de los Años 60, una cita que dura varias semanas, pero que alcanza su culmen el sábado 21 de febrero con la celebración de un mercadillo con ropa de la época, exposición de vehículos clásicos, música en directo, baile y un gran desfile donde cada uno busca su look sesentero en el baúl de los recuerdos.

Esta fiesta única nació de la forma más espontánea posible a principios de los años 90 cuando un grupo de jóvenes decidió rebuscar en los armarios de sus padres y rescatar las prendas que habían marcado toda una generación. Lo que comenzó como una broma para animar una noche, ha terminado como una tradición a la que cada año se suman más vecinos y visitantes.

Carnaval en Tarancón. Ayuntamiento

Durante estas dos semanas, desarrollan cerca de 25 actividades para todas las edades. La Carpa del Carnaval instalada en el Parque Ferial se convierte en el epicentro de la fiesta este sábado 14 con el tardeo "Ay, Ay, Ay, que no me conoces" para resucitar el disfraz más gamberro, el III Carnaval Animal y el posterior espectáculo de cinco horas de la orquesta Mónaco Party.

Los más pequeños protagonizarán el Desfile Infantil del domingo 15 acompañado por las charangas y, como novedad, el martes 17 se celebrará un pintacaras y manualidades. El miércoles 18 Tarancón se vestirá de luto para el Entierro de la Sardina, un cortejo fúnebre que terminará en la Peña El Mosto con la tradicional degustación de la sardina con tomate.

Cartel del carnaval de Tarancón. Ayuntamiento

El Mercadillo Sesentero ofrecerá complementos y prendas de la temática el viernes 20 y además los asistentes podrán degustar la "Tapa Sesentera", un combo nostálgico de tortilla de patata y refresco Mirinda limitado a 300 raciones. La noche culminará con un tributo al Dúo Dinámico que repasará himnos como "15 años tiene mi amor".

Ya el sábado 21, habrá una exposición de vehículos, furgonetas y motocicletas clásicas. Tras el baile en el Centro de Mayores y el desfile infantil-familiar, llegará el plato fuerte a las 23:00 horas de la noche: el Gran Desfile de los Años 60.

Exposición de vehículos clásicos en Tarancón. Ayuntamiento

El autobús inglés y el camión Barreiro liderarán la comitiva donde está prohibido el botellón para garantizar un ambiente seguro. La orquesta "El último guateque" pondrá la banda sonora a una noche que promete "mucha marcha".

El broche de oro lo pondrá el Domingo de Piñata, la cita de mayor despliegue visual donde carrozas y comparsas locales y de toda la comarca recorren las principales avenidas en una competición que atrae a miles de personas.

"El Carnaval de Tarancón no ha dejado de crecer en los últimos años, en actividades, en participación, en colectivos que se implican en su desarrollo, y la verdad es que genera un importante dinamismo social, también económico, turístico", destacó el alcalde, José Manuel López Carrizo, el día de la presentación de la programación de este 2026.

La fiebre ye-yé se expande por todas las capas sociales del municipio conquense. Los bares y locales se decoran, los vecinos se visten y las calles invitan a vivir con alegría el espíritu de los 60 en uno de los carnavales más diferentes no solo de Castilla-La Mancha sino del país.