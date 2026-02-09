Cuenca reabre el Royo y los parques de la ciudad ante la bajada de caudal del Júcar y el paso del tren de borrascas

Imagen de la crecida del caudal del río Júcar a su paso por Cuenca.

El Ayuntamiento de Cuenca ha levantado parte de las restricciones que mantenía activas como consecuencia de la crecida del río Júcar a su paso por la ciudad y del paso del tren de borrascas que provocaba la emisión de alertas por parte de la Aemet por lluvia y fuertes vientos.

Concretamente, el Consistorio ha informado a través de sus diferentes canales en redes sociales que los parques de la ciudad se han vuelto a abrir al público después de que haya remitido el aviso meteorológico por la incidencia de la borrasca Marta.

La otra decisión tiene que ver con la apertura al público del paraje del Royo, desalojado el pasado jueves cuando el caudal del Júcar superó los 110 metros cúbicos por segundo quedando activado el nivel naranja según informaba la Confederación Hidrográfica.

Ahora, con el descenso del caudal a los 70 metros cúbicos por segundo y la vuelta a la normalidad, el acceso a este punto se ha vuelto a abrir.

Accesos cerrados a la ribera

De todas maneras, el decaimiento de restricciones no afecta a todos los lugares. Por el momento, las riberas del río se mantienen cerradas porque el nivel del agua, todavía en nivel amarillo, no permite su reapertura.

Desde el Consistorio recuerdan que mantienen activado el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) en fase de alerta ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que alertan de más precipitaciones durante los próximos días.