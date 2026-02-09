Confirmado por la Junta: en estas 5 carreteras de la provincia de Cuenca la nieve obliga a utilizar cadenas

La nieve y las bajas temperaturas están provocando complicaciones en la circulación en varias carreteras de la provincia de Cuenca, especialmente en la Serranía y zonas de montaña.

Así lo ha informado este lunes la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia, con datos actualizados a las 9.00 horas.

Según la información facilitada, es obligatorio el uso de cadenas en cinco tramos concretos de la red viaria conquense debido a la presencia de nieve y hielo.

Las carreteras afectadas son la CM-2106, en los tramos que discurren entre Tragacete y el nacimiento del río Cuervo, desde este punto hasta la intersección con la CM-2201 y desde ahí hasta el límite provincial con Guadalajara.

También la CM-2119, entre la CM-2106 y el puerto del Cubillo, así como desde este puerto hasta el límite con la provincia de Teruel.

Otros tramos

Además, la Junta ha pedido extremar la precaución en otros tramos donde las condiciones meteorológicas complican la circulación.

Es el caso de la CM-2106 entre Valdemeca y Tragacete, la CM-2201 entre Masegosa y su intersección con la CM-2106, la CM-2104 entre Valdecabras y el puerto de Valdecabras y desde este punto hasta la intersección con la CM-2105, en Uña.

Desde la Delegación provincial se ha señalado que el dispositivo de viabilidad invernal está desplegado y trabajando desde la madrugada, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

Previsión

La situación coincide con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos muy nubosos o cubiertos, lluvias débiles y la posibilidad de nieve a partir de los 1.300-1.500 metros en el Sistema Ibérico, así como heladas débiles en zonas de montaña.

Ante este escenario, la Junta ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y circular con la máxima precaución en las zonas afectadas.