Vanesa, la francesa que ha montado su negocio soñado en un pueblo de Cuenca de 200 vecinos: "Vivir aquí es viable"

Vanesa, con una imagen de su taller de cuero y de Santa Cruz de Moya (Cuenca).

Desde la puesta en marcha de la Ley de Despoblación (2021-2024), Castilla-La Mancha ha experimentado un saldo migratorio positivo en 26 zonas rurales de más de 15.000 nuevos vecinos y un aumento poblacional de 4.672 personas, según celebró la pasada semana el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro.

El Comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, declaró que este 2025 que el 23 % de las personas que migran a la región eligen vivir en zonas poco pobladas, probablemente, atraídas por las deducciones fiscales que ha implementado esta estrategia de despoblación.

Vanesa y Rafael, son un ejemplo real de esta reversión parcial del éxodo en la España vaciada. Este matrimonio ha encontrado en Santa Cruz de Moya (un bonito pueblo de la provincia de Cuenca de apenas 200 habitantes) el lugar perfecto para dar nueva vida a su proyecto emprendedor: 'Bakubag Artesanía'.

Desde su taller en el pueblo, trabajan el cuero de forma tradicional, integrando herramientas tecnológicas como impresoras 3D y cortadora láser para innovar sin perder la esencia del trabajo manual, cuentan en un video compartido en las redes sociales de 'Nosvamospalpueblo'.

"Nuestra hija de 16 años estudia en Cuenca y nos han puesto bastantes facilidades, mientras que nuestro hijo de siete va al cole de aquí, que es una maravilla", explican, destacando la buena acogida que han tenido.

Más allá de la conciliación, la pareja destaca las facilidades de las que disponen en el entorno rural. "Aquí tenemos fibra y buena conexión, algo clave para trabajar desde el pueblo", afirman.

Vanesa tiene un vínculo muy especial con la localidad conquense. "Yo nací en Francia aunque mi familia es de aquí, me traían de pequeña en verano", recuerda. Fue precisamente en el corazón de la Serranía Baja de Cuenca donde conoció a Rafael.

"Con ocho años, era mi novio de verano", confiesa entre risas. Hoy, ese amor de la infancia y su pasión por la artesanía del cuero les ha traído de vuelta "donde empezó todo", añade Vanesa con una sonrisa.

'Bakubag Artesanía' es la marca que respalda su buen hacer con este material natural. Elaboran a mano bolsos, cinturones y piezas personalizadas aunque están abiertos a "fabricar lo que la gente pida", asegura Rafael.

Sus piezas combinan creatividad, tecnología y compromiso con el lugar gracias a sus impresoras 3D y cortadoras láser. "La idea es que nuestro cuero comunique la vida en el pueblo", subraya.

El taller de Vanesa y Rafael no solo aporta valor económico y cultural a la comarca, sino que manda un mensaje claro: emprender en el medio rural es posible.

"Vivir en un pueblo es totalmente viable. Aquí hay trabajo para todo aquel que viene con una idea de negocio que se pueda desarrollar gracias a internet y las tiendas online", concluye Rafael.

Sin duda, este matrimonio se suma a un elenco de emprendedores que ven en la España vaciada una oportunidad como Rubén Poza Antón, un ingeniero agrónomo que ha puesto en marcha una plantación de lúpulo también en Santa Cruz de Moya y que "da rentabilidad para que viva una familia de ello".

Todas estas historias reflejan que la vida rural puede ser sinónimo de innovación, futuro y esperanza. Ya lo puso sobre la mesa el alcalde del municipio, Virgilio Antón, en otro vídeo difundido por 'NosVamosPalPueblo': "Aquí se puede vivir muy bien sin las apreturas ni las necesidades extremas de la ciudad. Hay casas vacías y necesitamos mano de obra".