El Ayuntamiento de Cuenca recuperará el anterior mapa de autobuses urbanos tras las críticas

El Ayuntamiento de Cuenca ha acordado con la empresa concesionaria del transporte público urbano, Líneas Urbanas de Cuenca (LUC), recuperar el anterior mapa de autobuses y sumar nuevos espacios de la ciudad que se contemplaban en la modificación.

La decisión llega después de las críticas por las incidencias producidas en el nuevo servicio, una situación que el propio alcalde definió como "los peores días" desde que llegó al cargo.

Según ha informado el Consistorio, ahora se sumarán a las líneas el nuevo Hospital Universitario y los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas. Asimismo, se incluirán las lanzaderas al AVE.

Así lo han decidido ambas partes tras los contactos mantenidos desde que se pusiera en marcha el nuevo sistema, sobre el cual se han producido numerosas incidencias, razón por la cual han tomado esta decisión.

Próxima semana

El nuevo cambio de sistema se producirá la próxima semana, a falta de concretar la fecha exacta para poder trasladar la información concreta de las líneas a los usuarios con tiempo.

Mientras tanto, el "Ayuntamiento de Cuenca seguirá trabajando en el nuevo contrato de transporte público urbano".