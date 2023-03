Declaración de urgencia de un pueblo de Cuenca para arreglar uno de sus pozos más necesarios

El alcalde de Villarejo de Fuentes (Cuenca), el 'popular' Juan Carlos Romero, ha pedido ayuda a la Diputación de Cuenca para arreglar uno de los pozos que abastece de agua la localidad.

Hasta el pasado año contaban con dos pozos situados en el Camino Viejo de Tresjuncos, pero uno de ellos se rehundió en enero de 2022. Los técnicos de la institución provincial estuvieron inspeccionándolo en su día, pero "ha pasado ya mucho tiempo y siguen sin darnos una solución al respecto".

"Aquí todo el mundo da la callada por respuesta y mientras tanto estamos preocupados de que ocurra algo como que falte el suministro en las casas de nuestros vecinos", asegura el alcalde en un comunicado.

Asimismo, ha afirmado que en numerosas ocasiones se ha dirigido a los técnicos de la Diputación por vía telefónica e incluso hace unos quince días presentaron un escrito solicitando ayuda "porque la única salida que vemos es que se haga un nuevo pozo al lado del que quedó inutilizado", ya que la falta de lluvias como las altas temperaturas que se están registrando puede llevar "a una situación extrema y eso "no quiero que nos ocurra porque el agua es un bien de primera necesidad".

De igual modo, ha recordado que el coste económico de arreglar en condiciones el pozo es muy alto y "nosotros no podemos asumirlo así que precisamos los medios que tiene disponibles la propia Diputación provincial para que actúe cuanto antes".

Incovenientes para localidades pequeñas

Romero afirma que las localidades pequeñas sufren especialmente este tipo de inconvenientes y con unos presupuestos ajustados pues "es muy complicado salir adelante porque bastantes gastos tenemos ya con la factura de la luz". Por tal motivo, pide "celeridad" al presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Martínez Chana, para que atienda sus peticiones porque considera que es urgente ya que quieren otro pozo de agua para evitar sorpresas de última hora.

Hasta el momento que quedó inutilizado el pozo "tirábamos tanto de uno como de otro sin problemas y, aunque ahora tenemos agua, puede llegar un momento que el pueblo se quede sin agua". El alcalde ha indicado que, si no solucionan el problema que tienen, tendrían que "venir los camiones cisterna, pero esperemos que finalmente no lleguemos a esos extremos".

El aumento de población provoca graves inconvenientes con el abastecimiento en algunas localidades de la provincia de Cuenca y en fechas tan señaladas como la Semana Santa o en periodos como el verano donde hay una mayor demanda, algo que hasta ahora no ha ocurrido en Villarejo de Fuentes, pero "eso no quiere decir que un día ocurra porque ese pozo ahora no nos sirve para dar un mejor servicio a los que viven en la localidad".

