Iberdrola y 'Vente a Vivir a un Pueblo' otorgan un premio a cuatro municipios de Cuenca

El municipio conquense de Campillo de Altobuey ha acogido este martes la entrega de los galardones 'Pueblos con Futuro' que entregan la plataforma para luchar contra la despoblación 'Vente a Vivir a un Pueblo' e Iberdrola, con los que se reconoce su esfuerzo para revitalizar los entornos rurales y el uso de las energías renovables como elemento dinamizador de las economías locales. Los premiados han sido los municipios de Campillo de Altobuey, Olmedilla de Alarcón, Valverdejo y Vara de Rey.

Al acto han acudido los responsables de los municipios, que han querido aprovechar la ocasión para reivindicar una serie de preocupaciones del mundo rural, como es la necesidad de agilizar la burocracia administrativa a la hora de ayudar a los emprendedores, una mayor sensibilización hacia los pueblos por parte de los responsables políticos autonómicos y nacionales, así como la necesidad de desarrollar acciones y ayudas que favorezcan la implantación de nuevos empresarios en la zona que generen nuevos puestos de trabajo, según han informado 'Vente a vivir a un pueblo' e Iberdrola en nota de prensa.

La responsable territorial de renovables de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Amelia Rodríguez, ha subrayado que la empresa "promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural y, de esta manera, los pueblos emergen como garantía de futuro con numerosas iniciativas en torno a principios verdes que impulsan su actividad y a su población. "Nosotros apoyamos al máximo a los pueblos y buscamos una integración total entre la naturaleza, las actividades de agricultura y ganadería y los vecinos", ha expresado.

Los premios han sido recogidos por los alcaldes de los municipios, que han destacado la efectividad de estos galardones, ya que el premio conlleva su inclusión en la plataforma www.venteaviviraunpueblo.com de manera gratuita. El alcalde de Campillo de Altobuey, Francisco López, ha señalado la importancia de estas inversiones para el futuro de los entornos rurales, ya que gracias a ellas han podido mejorar los servicios e instalaciones del pueblo sin necesidad de que repercutan en los impuestos a los vecinos. "Las parcelas del polígono industrial se han podido pagar gracias a los impuestos que dejan los parques eólicos cada año".

El responsable de calidad de Trigo en las plantas de Motilla del Palancar y Campillo de Altobuey, Francisco Moreno, ha indicado que "la multinacional está presente en todo el mundo, en grandes ciudades y en pueblos". "En los pueblos somos igual de competitivos que en cualquier otro entorno", ha añadido.

Otro ejemplo de emprendimiento lo ha contado Emiliano Mateo, agricultor y ganadero que ahora está desarrollando un negocio de turismo rural. "Yo me tuve que ir a estudiar fuera, pero mi sueño siempre fue volver a mi pueblo y poder trabajar aquí. Lo he hecho realidad y no echo nada de menos de la ciudad", ha añadido.

Por su parte, las alcaldesas de Vara de Rey y Olmedilla de Alarcón, Anunciación Martínez y Pilar Navarro, respectivamente, han destacado el impulso tan importante que suponen para sus economías locales los parques eólicos y plantas fotovoltaicas en la zona y han animado a empresas como el Grupo Trigo a que también tengan en cuenta a sus municipios para futuras inversiones.

Mientras, Ramón Pradera, creador y director de la plataforma www.venteaviviraunpueblo.com, ha querido explicar que el premio 'Pueblos con Futuro' conlleva la realización de una vídeo-ficha de cada uno de los municipios galardonados para esta plataforma, la más moderna y completa para animar a los urbanitas a instalarse en entornos rurales. Junto con la vídeo-ficha, los vecinos de estos pueblos podrán usar otras herramientas como las bolsas de empleo, vivienda y traspasos, formación online gratuita en nuevas tecnologías y un marketplace para dar visibilidad a los servicios y productos locales.

Nuevo paisaje energético que fija población

Iberdrola acelera su estrategia para la consolidación de un modelo energético de futuro, impulsando sus inversiones en renovables en la Comunidad de Castilla-La Mancha, confiando en que contribuirán a la recuperación verde y crearán oportunidades para el desarrollo económico sostenible en la región.

La compañía promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural y, de esta manera, los pueblos emergen como garantía de futuro, es el caso de estos pueblos, rodeados por parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que se suman a otros proyectos cercanos que Iberdrola está impulsando y que contribuirán a la creación de empleo local.

La coexistencia de cultivos y pasto e instalaciones solares fotovoltaicas está avanzando hacia la sostenibilidad de ambos sectores. La energía renovable y el sector primario vienen demostrando que no solo conviven en un mismo espacio, sino que se complementan y benefician de cada una de sus actuaciones.

El doble uso del terreno para agricultura y energía alivia la presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad, que se ven afectados cuando se amplían las zonas de cultivo. Iberdrola desarrolla numerosas iniciativas que conjugan la instalación de proyectos renovables con la generación y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos generados en sus plantas, como son el aprovechamiento ganadero, la apicultura y cultivo de aromáticas.

El desarrollo de plantas fotovoltaicas se está convirtiendo en verdaderos refugios para la biodiversidad, a través de la creación y conservación de ecosistemas y a la ausencia de actividad humana en el interior de los recintos.

