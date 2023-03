Iberdrola y Save the Children 'rescatan' de los parques a 240 jóvenes de Toledo: "Quiero sacarme la ESO"

Daniel Mesa es un joven que, totalmente desmotivado, había dejado los estudios y no trabajaba. Ahora, unos meses más tarde, no solo se ha marcado como objetivo completar un ciclo de Formación Profesional (FP) que a la vez le permita graduarse en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sino que a medio plazo aspira a encontrar un trabajo cualificado.

Él solamente es uno de los más de 300 chicos y chicas de la comarca toledana de la Sagra, limítrofe con la Comunidad de Madrid, que a lo largo del año 2022 han participado en el Programa Inspira, desarrollado por la Fundación Iberdrola en colaboración con la ONG Save the Children de la mano de los ayuntamientos de Illescas, El Viso de San Juan, Carranque, Ugena, Yeles y Seseña.

De todos ellos, a través de seis itinerarios formativos relacionados con la economía verde, más de 90 han logrado ya encontrar un trabajo y otros 150 se han reenganchado al sistema educativo. Una suma que asciendo a 240 casos de éxito, lo que supone un altísimo porcentaje sobre el total.

Una educadora de Save the Children junto a varios participantes en el Programa Inspira.

"Hoy es un día fantástico en el que estamos recogiendo los frutos después de varios meses de trabajo con un montón de jóvenes que tenían un perfil complicado. Estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido", asegura el director de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana, a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM durante una visita que ha realizado este jueves a la localidad de Illescas, donde ha conocido a varios de los chavales participantes en el Programa Inspira.

"La captación de los jóvenes participantes ha sido un trabajo de calle. La mayoría de ellos habían abandonado los estudios y preferían prefieren estar en los parques", cuenta Ismael El Mimeh, coordinador de programas de Save the Children en Illescas. El responsable de la ONG, que explica que aunque el Programa Inspira estaba abierto a personas de entre 16 y 30 años la mayor parte de sus integrantes tienen entre 18 y 24 años, pone en valor el trabajo de las seis educadoras y de la coordinadora -todas ellas mujeres- que se han pateado los municipios de la Sagra para ofrecer de tú a tú una oportunidad de futuro a los chavales sin expectativas de futuro ni apoyo social.

"Pensaban que éramos policías"

"Cuando llegábamos a los parques a hablar con ellos lo primero que pensaban es que éramos policías", recuerda El Mimeh, que pronto comprobó que los jóvenes, en general, se mostraban "bastante receptivos". "Somos muy transparentes y ellos vieron que íbamos a ofrecerles algo, que les podíamos echar una mano", añade.

Concretamente, lo que les proponían las captadoras de Save the Children era integrarles en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través de varios itinerarios de formación ofrecidos por la Fundación Iberdrola referentes a energía fotovoltaica, reforestación y eficiencia energética. Mientras tanto, la ONG les acompaña durante el desarrollo de los cursos y les ofrece orientación laboral para multiplicar sus opciones de encontrar un empleo.

"Desde la Fundación Iberdrola desarrollamos todo un programa educativo relacionado con la economía verde. Les hemos dado formación en eficiencia energética, vehículo eléctrico, instalación de placas fotovoltaicas, prevención de riesgos laborales, trabajo en altura... Sabíamos que iba a haber una gran demanda de empleo relacionado con estos sectores a consecuencia de las grandes inversiones que van a hacer todas las compañías energéticas en España, y por supuesto Iberdrola, en los próximos años", detalla Ramón Castresana.

Daniel Mesa continuará estudiando gracias a la Fundación Iberdrola y Save the Children.

El joven Daniel Mesa, que tras participar en el Programa Inspira ahora dice que "le ha motivado mucho el tema de electricidad y energía", duda ahora si hacer un ciclo formativo de grado medio de Informática o atreverse con el grado superior de Fotovoltaica. Si opta por la segunda opción, algo que ya han hecho algunos de sus compañeros, en un futuro cercano podría acabar trabajando en Iberdrola.

"Hay participantes que tienen muchas capacidades y estamos haciendo un seguimiento de todos ellos. Son jóvenes que nos interesan, conocemos su historia y su capacidad de superación. Han pasado de estar en un parque todo el día a reengancharse al sistema educativo y formarse. Son gente que merece más oportunidades", afirma el máximo responsable de la Fundación de la multinacional española, que avanza que, a la vista de los magníficos resultados, ya se ha acordado con Save the Children seguir adelante el Programa Impulsa y poner en marcha una nueva edición esta misma primavera.

Más oportunidades

"Seguiremos trabajando porque tenemos una demanda muy alta. El Programa Impulsa ha sido un éxito porque entre los propios jóvenes se van contando cómo funciona. mismos se van contando. Damos una formación es eminentemente práctica, casi siempre al aire libre, y el boca a boca les está animando", asegura Castresana. El director de la Fundación Iberdrola, además, recuerda que el sector de la energía verde tiene hoy por hoy una empleabilidad del cien por cien. "Los directores de los centros de FP nos dicen que el problema que tienen es que las empresas acuden a fichar a los alumnos antes de que acaben los estudios. Nosotros siempre les recomendamos finalizar la formación para que, si esa empresa que les ofrece tiene algún problema en el futuro, no se queden otra vez desenganchados del sistema educativo", explica.

Daniel Mesa corrobora que la formación brindada por Iberdrola y Save the Children incluye prácticas "tres o cuatro días a la semana". "Todos los viernes salíamos a ver placas solares y cómo se instalaban, y también hicimos una excursión a la sede de Iberdrola que me gustó muchísimo", cuenta. Por eso, anima a otros jóvenes como él a participar. "Es una oportunidad y no es como en la ESO, que te tiras ocho horas aburridísimo. Los profesores tienen una relación estrecha con los alumnos", añade.

"Uno de los objetivos prioritarios, además de la empleabilidad, es que los jóvenes que no tienen nada vean otras realidades, se inspiren y vuelvan a formarse. Chavales que no se habían sacado la ESO ahora han vuelto a las escuelas de adultos o se están formando como instaladores, carretilleros, para hacer trabajos en altura... Para nosotros es un gran éxito", sentencia Ismael El Mimeh.

Sigue los temas que te interesan