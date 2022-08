Importantes restricciones de tráfico y aparcamiento en Cuenca por el triatlón de este sábado

El Triatlón Ciudad de Cuenca que se celebra este sábado entre las 17.00 y las 21.00 horas afectará a diferentes zonas de San Julián, por lo que se producirán restricciones de tráfico y estacionamiento en diferentes horarios, según informa la Policía Local, que recomienda a la ciudadanía no utilizar el vehículo particular para ir a la zona centro.

La competición se iniciará con la prueba de natación en las instalaciones de la Playa Artificial a las 17.00 horas, continuando luego con la fase de ciclismo en ruta para entrar en Cuenca por el Paseo del Huécar, calle Tintes y realizar la transición a la carrera a pie en la calle Gregorio Catalán Valero.

Esta fase de carrera se realizará por diversas calles del centro de la ciudad entre el Parque de San Julián, Carretería, Calderón de la Barca y Plaza de España, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además de las prohibiciones de estacionamiento en las distintas calles afectadas que ya han sido señalizadas, se realizarán diversos cortes y desvíos del tráfico rodado en función de la evolución de la prueba.

Entre las 17 y 19.30 horas habrá dos espacios afectados. Por un lado, Puente de San Antón, Paseo del Júcar y la CM-2105 (Villalba de la Sierra).

Hasta el Puente de los Descalzos no habrá restricciones y desde el acceso a las instalaciones de la Playa Artificial se podrá circular con vehículos en sentido a favor de carrera, en las condiciones que marque la organización y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados del tráfico.

Por otro lado, en Camino de San Isidro, Arco de Bezudo y Camino de Los Jerónimos no se permitirá el tráfico de vehículos por el camino de San Isidro en sentido Valdecabras, ni tampoco hacia la Carretera de Palomera desde el puente del Portland en sentido contrario al de la carrera.

Durante el desarrollo de la prueba, a partir de las 17.00 horas, los vecinos de parque Huécar podrán salir en sentido contrario por Doctor Galíndez hacia Calderón de la Barca donde se habilitará un carril de salida hacia Puente de la Trinidad.

Se estima que alrededor de las 21.00 horas quedará normalizada la circulación en el tramo de meta y, por tanto, en toda la zona afectada.

Autobuses urbanos

Por otro lado, entre las 15.00 y las 22.00 horas, todas las líneas de autobuses realizarán sus recorridos de regreso por la Avda. San Ignacio de Loyola en lugar de por el Parque de San Julián.

El servicio de lanzaderas de acceso al Casco Antiguo, en ese tramo horario, tendrá la parada de inicio en glorieta entre la c/ Colon con C/ Sargal, cumpliendo los horarios establecidos, si bien entre las 18.00 y las 19.30 horas la lanzadera no subirá hasta el Castillo, dando la vuelta en Plaza Mayor.

Por otra parte, desde las 15.00 horas se suspende el servicio de tren turístico.

