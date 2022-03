"Importante avance" en el proyecto 'X Cuenca': fijan las bases del Avant 'madrugador'

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este martes, el acuerdo que modifica las relaciones ferroviarias sometidas a obligación de servicio público, como primer paso para la implementación efectiva de la iniciativa 'X Cuenca', fijando las bases para el próximo Avant 'madrugador' y los nuevos bonos recurrentes.

Esta decisión supone un "importante avance", tras la firma el pasado 9 de marzo del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Adif, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca para el desarrollo de la iniciativa 'X Cuenca', según ha informado el Mitma en nota de prensa.

Esta modificación tiene como objeto establecer la base jurídica necesaria para el próximo establecimiento del nuevo Avant 'madrugador' Albacete-Cuenca-Madrid y la iniciativa pionera que extenderá el uso de los bonos recurrentes a toda la oferta AVE que conecta Cuenca con Madrid y Albacete, lo que se materializará una vez se modifique el contrato entre la Administración General del Estado (AGE) y Renfe.

Así, el cambio de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete se establecerá mediante diversos instrumentos. En primer lugar, un nuevo servicio a primera hora, el llamado 'tren madrugador', que llegaría a Madrid en el entorno de las ocho de la mañana, y otro nuevo servicio de vuelta a media tarde. Este nuevo servicio conectaría Cuenca con Albacete y Madrid.

Asimismo, se pone en marcha una nueva iniciativa "pionera" de mejora de las condiciones para usuarios recurrentes, de modo que, en todos los servicios AVE que conectan Cuenca capital con Madrid y Albacete, podrán usarse todos los títulos de movilidad recurrente existentes actualmente, Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus Estudiantes.

Este nuevo proyecto permitirá aumentar la oferta de conexión de Cuenca y de toda la provincia gracias al nuevo enfoque, centrado en el ciudadano, que recoge el proyecto 'X Cuenca', de forma exponencial, con un abanico de precios asequibles y dando especial respaldo a los usuarios recurrentes.

El nuevo servicio 'madrugador' dispondrá de tarifas en el entorno de los 26 euros por trayecto Cuenca-Madrid, en un ida y vuelta, o de 13 euros en un Cuenca-Albacete, y estará abierto a todo tipo de usuarios, tanto recurrentes como no recurrentes. En el caso de los viajeros recurrentes, estas tarifas se verán mejoradas de forma sensible, llegando a descuentos del 50 por ciento para el AbonoPlus, con la circunstancia de que podrían utilizarse en toda la oferta AVE de la Ciudad de Cuenca actual, que dispone en la conexión Madrid-Cuenca-Valencia de 15 servicios diarios, o en los 11 en la conexión Cuenca-Albacete.

Añadido a lo anterior, el acuerdo también permitirá incorporar a este esquema de viajeros recurrentes los itinerarios Cuenca-Toledo y Albacete-Toledo y, en una segunda fase una vez que la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel quede fuera definitivamente de la RFIG, del Cuenca-Valencia.

'X Cuenca'

La iniciativa 'X Cuenca' permitirá establecer una nueva oferta de transporte para los ciudadanos de Cuenca, que se extenderá al resto de ciudadanos de la provincia gracias al proyecto integral de movilidad territorial, resultado de la cooperación de Mitma con el resto de administraciones territoriales implicadas.

El proyecto persigue mejorar la eficiencia del sistema de transportes mediante una reorganización de los servicios del eje Madrid-Cuenca-Valencia. Basándose en la elevada capacidad y en los competitivos tiempos de viaje de la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, se proyecta emplear esta línea como eje troncal de transportes para la conexión de las tres capitales.

Además, se apoya este servicio ferroviario en un sistema de transporte por carretera que daría servicio a las diferentes poblaciones de la línea ferroviaria convencional, utilizando la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel como hub de enlace con los trenes de Alta Velocidad.

Mitma y Adif han celebrado con las administraciones territoriales implicadas en este proyecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca, un Protocolo General de Actuación para diseñar una estrategia de movilidad "coordinada y cooperativa" para la integración del territorio afectado a lo largo del tramo ferroviario de ancho ibérico Aranjuez-Cuenca-Utiel. Asimismo, recoge la voluntad de los firmantes de adecuar la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel a un uso social distinto.

Conectividad de los ciudadanos

Se trata de un proyecto integral que trata de "dar la mejor solución de conectividad a los ciudadanos desde un punto de vista intermodal, mejorando sus oportunidades y tiempos de viaje actuales y optimizando tanto el uso de los fondos públicos como de los bienes físicos de la propia línea ferroviaria".

En cuanto a las actuaciones que implican directamente a los ciudadanos de Cuenca, la iniciativa dispone de diversos instrumentos, como la mejora de los servicios ferroviarios por línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete o la mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, incluyendo su utilización gratuita para los usuarios recurrentes de los servicios Avant que dispongan del bono correspondiente.

Asimismo, contempla la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria o la ejecución de un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad conquense y la estación Cuenca-Fernando Zóbel, que cuente con un paseo peatonal y un carril para bicicletas.

Esto se combina con el refuerzo de los servicios regulares y a demanda por carretera en este eje, la implantación de un servicio supramunicipal de transporte por carretera, la adaptación del tramo ferroviario como vía verde o la puesta en valor de los apeaderos con valores arquitectónicos, culturales y de patrimonio industrial.

