El muro de Ramiro de Maeztu y Astrana Marín costarán 1,5 millones en Cuenca

El pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado una modificación presupuestaria de más de 1,5 millones de euros del remanente de tesorería destinados a la reposición del muro de la calle Ramiro de Maeztu --más de 778.000 euros-- y a las obras en el colector de Astrana Marín --más de 797.000 euros--.

Inversiones ambas de gran importancia y que, tal y como ha resaltado el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, "no se pueden demorar", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La sesión plenaria ha servido también para sacar adelante la modificación de crédito de 3 millones de euros que se aprobó en el pleno de julio, también procedentes del remanente de tesorería, tras resolver las alegaciones presentadas por el Grupo Popular.

Esta cuantía va destinada a la mejora de instalaciones deportivas, mantenimiento de vías públicas, reposición de señalización vial, adquisición de coches eléctricos y puntos de recarga, y adquisición de una autobomba pesada para el Servicio Municipal de Bomberos y Protección Civil.

Finalmente, se ha aprobado el compromiso plenario de inclusión en presupuestos futuros de créditos para la contratación del suministro de uniformidad de los efectivos de Policía Local y Agentes de Movilidad por un importe anual de unos 57.500 euros y una duración de cinco años (cuatro más uno de prórroga)

Toma de posesión

La toma de posesión como concejala del Grupo Socialista de Charo Rodríguez Patiño ha marcado el inicio del Pleno municipal, quien ha calificado de "inmenso orgullo" asumir este cargo, "con la gran responsabilidad que ello supone".

Según ha destacado, "creo que no puede haber nada más importante en esta vida que trabajar por tu ciudad, por tu pueblo, y por eso me comprometo a hacerlo incansablemente con total entrega, dedicación y honestidad para mejorar la vida de nuestros conciudadanos".

La nueva edil ha destacado que sus más de 20 años trabajando en el mundo del deporte "me han permitido conocer a muchos conquenses, de toda edad y condición", además de que "he podido colaborar con entidades sociales y benéficas que realizan día a día una labor impresionante, de un valor incalculable y que han sido un ejemplo de vida para mí". Y sobre todo, ha subrayado, su profesión "me ha permitido mantener siempre ligada a mi amada Cuenca, a mi ciudad".

Charo Rodríguez ha mostrado en su intervención su compromiso "a ser una concejala que no va a dejar las zapatillas, que estará en la calle y en cualquier lugar donde se le requiera, que escuchará a todo el que lo necesite en cualquier momento y que se dejará la piel por nuestra ciudad". Punto en el que ha añadido que "soy consciente de que no tengo ante mí una tarea fácil, pero me sobra la pasión, la determinación, el tesón y el coraje para afrontarla".

La concejala socialista ha agradecido al alcalde, Darío Dolz, su confianza "al contar conmigo para formar parte de su proyecto para Cuenca", así como a sus compañeras y compañeros, mencionando a Allady Rodríguez, concejala saliente, "cuyo trabajo y entrega total e incuestionable es sin duda un gran ejemplo a seguir".

También ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, tanto para sus padres como para sus hijos, quienes "fueron el motor y el impulso para tomar la mejor decisión de mi vida: volver a establecerme definitivamente aquí, en la ciudad que me vio nacer y por la que quiero seguir luchando".

