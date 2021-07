Más de 12 millones de euros para el parque tecnológico de Cuenca

La Diputación de Cuenca aprueba este jueves el plan financiero del futuro parque científico y tecnológico, que tendrá un valor de más de 12 millones de euros, a través de la comisión de Hacienda de la institución provincial.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente, Álvaro Martínez Chana, quien ha especificado que, una vez aprobado este plan, se remitirá a la Junta de Castilla-La Mancha para continuar con la tramitación del Plan de Singular Interés.

El montante total que invertirá la Diputación en este parque será de más de 12 millones de euros sin incluir el IVA, tal y como ha asegurado Martínez Chana, quien no ha querido "pillarse los dedos" sobre los plazos para trasladar el parque del papel a los terrenos elegidos.

"Nos interesa que cuanto antes esté aprobado el PSI, mejor, pero en un expediente tan complejo como este siempre hay que tener las cautelas debidas", ha asegurado, añadiendo que su objetivo es que sea antes de que acabe el año cuando ya esté aprobado dicho Plan y se puedan empezar a actuar en esas parcelas.

Martínez Chana ha recordado que ahora están en la fase administrativa del PSI, quien ahora en manos de la Junta tiene que evaluarlo y aprobarlo. "Ahí los plazos no están fijados, no hay una determinación de tiempo, porque depende de muchos informes de muchas administraciones como evaluaciones ambientales, confederaciones hidrográficas, carreteras, etcétera". Por tanto, añade, "no hay un plazo que se pueda decir para que se vaya a aprobar el Plan de Singular Interés".

Pelota fuera de su tejado

Ahora el trabajo por parte de Diputación "está hecho" y corresponde a la Junta "la evaluación, el solicitar nuevos informes y cambios o rectificaciones. Con todo, el presidente de la provincia de Cuenca ha subrayado que en la mente de la institución y el objetivo que maneja "es que eso pueda estar hecho antes de fin de año" y que lo importante "es hacerlo bien y que cuanto antes pueda ser una realidad".

Con todo, se ha mostrado convencido de que esta va a ser una instalación, que junto al Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, "va a suponer un antes y un después en la ciudad de Cuenca".