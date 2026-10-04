Más de 200 personas se concentran para pedir medidas "urgentes" contra el 'vecino matagatos' de Valdepeñas

Más de 200 personas se han concentrado este domingo en la Plaza Mayor de Valdepeñas (Ciudad Real) para exigir una respuesta "urgente" de las autoridades ante el caso del popularmente conocido como "el vecino matagatos", un ciudadano de la localidad que fue denunciado por presunto maltrato animal después de afirmar en un vídeo publicado en las redes sociales que había matado a decenas de felinos.

La movilización, convocada por PACMA, pretende trasladar a las instituciones la preocupación existente entre los vecinos y, especialmente, entre las personas encargadas de cuidar las colonias felinas del municipio.

Según el partido animalista, estas personas han denunciado amenazas e insultos de carácter sexista a través de las redes sociales.

PACMA considera que la situación requiere una intervención urgente. En su nota de prensa, la formación califica de "riesgo extremo" la combinación de las declaraciones del denunciado sobre la muerte de gatos y los "ataques denigrantes" dirigidos contra las gestoras de colonias felinas.

A juicio del partido animalista, este escenario hace necesaria una "evaluación urgente de la peligrosidad y de la necesidad de adoptar medidas cautelares" para proteger tanto a las personas afectadas como a los animales que puedan encontrarse bajo su responsabilidad.

Peticiones a las instituciones

PACMA asegura que ya ha trasladado sus peticiones al Ayuntamiento de Valdepeñas, con el que mantuvo una reunión, así como a la Guardia Civil, al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Igualdad, en relación con los insultos y comentarios sexistas denunciados contra las cuidadoras de colonias felinas.

La formación reclama que se estudien las medidas cautelares que considera necesarias, entre ellas la protección de los animales que estén bajo responsabilidad del denunciado y, cuando proceda, la posible suspensión de su actividad profesional relacionada con animales.

PACMA insiste en que la movilización de este domingo supone una muestra de "rechazo ciudadano a las conductas denunciadas" y de preocupación por la seguridad tanto de los animales como de las personas que se encargan de protegerlos.

La formación considera que esa preocupación debe traducirse ahora en una respuesta institucional que permita a las gestoras de las colonias felinas "desarrollar su labor con seguridad".