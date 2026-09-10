Fallece Daniel Almansa, histórico alcalde de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y exdiputado en la Cortes

Daniel Almansa, el que fuera alcalde de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) durante siete legislaturas (1980-2007) además de diputado en las Cortes regionales y en la Diputación de Ciudad Real, ha fallecido este miércoles a los 80 años de edad.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha lamentado profundamente su muerte y ha trasladado, en nombre de la institución provincial y en el suyo propio, sus condolencias a su familia, especialmente a sus hijos, Daniel y Cristi, así como a todos los vecinos de Bolaños de Calatrava.

Valverde ha destacado que con la muerte de Almansa "se va uno de los referentes políticos de la provincia de Ciudad Real y una figura esencial para entender la historia reciente de Bolaños de Calatrava".

El presidente provincial ha recordado que inició su trayectoria política durante los primeros años de la democracia y que dedicó una parte importante de su vida al servicio público.

Siete legislaturas al frente del Ayuntamiento

La principal faceta de su trayectoria política estuvo ligada al Ayuntamiento de Bolaños, donde permaneció al frente durante siete legislaturas y obtuvo de manera sucesiva la confianza mayoritaria de sus vecinos.

Para Valverde, esta prolongada responsabilidad pública solo puede explicarse por "una enorme capacidad de trabajo, una permanente cercanía con los vecinos y una profunda dedicación a su pueblo".

Almansa también desarrolló una amplia trayectoria en otras instituciones. Fue diputado provincial durante cinco legislaturas, entre 1979 y 1983, 1983 y 1987, 1991 y 1995, 1999 y 2003 y 2004 y 2007. Durante estas etapas representó a UCD, Alianza Popular y Partido Popular.

Asimismo, ejerció como diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidió la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava entre 2003 y 2004.

Una trayectoria que, según ha señalado Valverde, hizo de Almansa "un político reconocido y respetado no solo en Bolaños y en su comarca, sino en el conjunto de la provincia de Ciudad Real".

"Un referente y un mentor"

El presidente de la Diputación también ha puesto en valor el carácter "afable, cercano y conciliador" del que fuera alcalde, así como su capacidad para favorecer el entendimiento y el consenso desde posiciones políticas diferentes.

"Daniel entendió la política como servicio, desde la proximidad a las personas y con la voluntad permanente de trabajar por mejorar la vida de sus vecinos", ha afirmado Valverde.

A esta valoración institucional se suma la relación personal y política que ambos mantuvieron durante años.

El actual presidente provincial ha recordado que formó parte del equipo de Gobierno de Almansa durante doce años y que lo considera "un referente y un mentor".

"Me unió a él una larga trayectoria compartida en la política municipal, pero, por encima de todo, fue para mí un referente y un mentor. Tuve la oportunidad de formar parte de su equipo de Gobierno durante doce años y de aprender de su manera de entender el servicio público, de su experiencia y de su compromiso permanente con Bolaños", ha señalado.

Valverde ha considerado que su fallecimiento supone "una gran pérdida para Bolaños de Calatrava", que despide a uno de los alcaldes que marcaron una etapa fundamental de su historia democrática, pero también para el conjunto de la provincia, a la que Almansa sirvió durante diferentes responsabilidades.

El presidente de la Diputación ha querido hacer llegar "un abrazo muy sentido" a sus hijos, Daniel y Cristi, al resto de familiares y allegados y a todos los vecinos de Bolaños.

"Bolaños pierde a uno de sus grandes alcaldes y la provincia a un servicio público que dedicó buena parte de su vida a los demás. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y trabajar a su lado conservaremos su recuerdo, su cercanía y todo lo que nos enseñó", ha concluido Valverde.