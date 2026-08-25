Puertollano prepara unas fiestas de septiembre con música, gastronomía y actividades para todos

Puertollano ya tiene todo listo para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia. La ciudad se prepara para varios días de música, gastronomía, actividades infantiles, cultura y tradición con el Paseo de San Gregorio y el Recinto Ferial como principales puntos de encuentro.

El Ayuntamiento ha diseñado una programación con un presupuesto superior a los 100.000 euros, que incluye actuaciones musicales, iluminación, decoración, instalación de una carpa y baños químicos en el Paseo de San Gregorio.

El objetivo es repartir la actividad por distintos espacios de la ciudad. El Recinto Ferial abrirá sus puertas del 28 de agosto al 8 de septiembre, con 25 atracciones y 23 puestos de alimentación.

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El concejal de Festejos, Juan Sebastián López Berdonces, ha explicado que el Consistorio ha atendido la petición de los feriantes para incorporar actividades con mayor capacidad de atraer público y evitar que toda la celebración se concentre en el centro.

Las fiestas patronales arrancarán oficialmente el viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas en la Fuente de los Leones, con la inauguración y un pasacalles de la Agrupación Musical Sinfónica Banda de Puertollano.

Una hora después, la música tomará la carpa instalada junto a la Concha de la Música. A las 21:30 horas comenzará 'La Edad de Oro del Pop Español', un espectáculo que reunirá durante tres horas a Pablo Perea, cantante de La Trampa, Naim Thomas, Javián y Nika, vinculados a las primeras ediciones de Operación Triunfo.

Fin de semana

El sábado 5 de septiembre llegará cargado de propuestas. A las 14:00 horas habrá un aperitivo musical con arroz con pollo y, por la tarde, el Paseo de San Gregorio se convertirá en territorio infantil con pintacaras, talleres de manualidades y la visita de Mickey, Minnie y Ana de Frozen.

También habrá doble sesión del espectáculo 'Burbuja' de Cantajuego en el Auditorio Municipal, a las 12:30 y 18:30 horas.

La música ocupará buena parte de la jornada. A las 16:30 horas actuará el grupo gaditano Salistre, dentro de su gira Vaivén. Después llegará una sesión de DJ y, a las 21:00 horas, un tributo a La Oreja de Van Gogh.

El domingo 6 de septiembre tendrá un marcado carácter cultural con el III Concurso de Pintura Rápida 'Salón de Arte Ciudad de Puertollano'. Los artistas comenzarán a trabajar a las 9:00 horas en diferentes calles y sus obras podrán contemplarse hasta las 16:00 horas en el entorno de la Casa de Baños. La entrega de premios tendrá lugar a las 15:00 horas.

La música regresará a la Concha de la Música con el baile del vermú del Trío Pasión, a partir de las 13:30 horas, y un aperitivo de arroz con secreto y setas. A las 14:00 horas actuará el dúo Simétrica, conocido por su participación en programas como Tú sí que vales y El Hormiguero.

La tarde volverá a estar dedicada a los más pequeños, con actividades infantiles y la visita de Rumi, de Guerreras K-Pop, entre las 16:00 y las 19:00 horas. La jornada terminará con música DJ.

Tributos

La celebración comenzará incluso antes de las fechas principales. Entre el 27 y el 30 de agosto, Puertollano celebrará su programación de pre-feria con el ciclo 'Puertollano te ilusiona', que llevará la magia a distintos espacios de la ciudad.

Billy Bluff, Jon Zabal, David el Mag, Pablo Romón, Peio Rivas, Javi Cruz, Anahí, David Sousa y Carlos Rubio participarán en las diferentes propuestas, repartidas entre el Paseo de San Gregorio, la plaza del Ayuntamiento, el Museo de la Minería y el Auditorio Municipal.

La música también tendrá protagonismo. El 28 de agosto habrá un tributo a Leiva, mientras que el sábado 29 llegará otro dedicado a El Último de la Fila, además de sesiones de DJ.

Y habrá gastronomía. Los días 28 y 29 de agosto se celebrará 'Íbero Fest', una feria dedicada al cochinillo y al guarrillo en el entorno del Reloj de Flores, con degustaciones de caldereta, productos derivados del cerdo y cortadores de jamón.

Días grandes

La tradición religiosa tendrá su momento central los días 7 y 8 de septiembre. El lunes 7, a las 19:30 horas, se celebrará la misa en honor a la Virgen de Gracia y, a las 20:00 horas, tendrá lugar la ofrenda floral, con participación de la Corporación Municipal, cofradías, hermandades, empresas, colectivos y vecinos.

La jornada terminará con un tributo a Joaquín Sabina, a las 22:00 horas, en la Concha de la Música.

El martes 8 de septiembre, día de la patrona, se celebrarán el rosario, la eucaristía y la función solemne a las 12:00 horas. Por la tarde, a partir de las 20:00 horas, la Virgen de Gracia recorrerá las calles de Puertollano en la tradicional procesión, que concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales.

El Ayuntamiento plantea así unas fiestas en las que la diversión y la devoción compartirán espacio, con música y actividades para todas las edades, pero también con la procesión de la patrona como uno de los momentos centrales de la celebración.

Una feria pensada para todos

La programación mantiene además su apuesta por unas fiestas accesibles. Los días 2 y 3 de septiembre se celebrará el tradicional Día del Niño en el Recinto Ferial y, durante todos los días, se habilitará una franja adaptada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), entre las 18:00 y las 20:00 horas.

El Recinto Ferial contará además con su propia programación en la Caseta de la Juventud, con fiestas temáticas, DJs y promociones especiales. La apertura será el 28 de agosto, a medianoche, con la fiesta Tentación de David Vaquero.

También habrá una fiesta remember el día 29, cervezadas y calimochadas 2x1 los días 1 y 3 de septiembre, una Neón Party el día 4, música con DJ Gabri López el día 5 y un fin de fiesta con promoción 2x1 el día 7.