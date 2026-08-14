Pacma denuncia a un vecino de Valdepeñas que asegura en un vídeo haber matado a decenas de gatos: "Se veían los cadáveres"

Montaje donde se ve el parque del Peral de Valdepeñas y unos gato E.E

El Partido Animalista Pacma ha anunciado que denunciará ante la Guardia Civil a un vecino de Valdepeñas (Ciudad Real) que asegura haber matado o provocado la desaparición de alrededor de 40 gatos comunitarios que, según su propio relato, habrían entrado en su finca o circulado por las carreteras próximas a la propiedad.

La formación animalista tuvo conocimiento de los hechos a través de un vídeo publicado en redes sociales en el que el propio individuo relata sus actuaciones y asegura estar convencido de haber realizado una "buena obra".

Pacma ha anunciado que trasladará a las autoridades la grabación y el resto del material disponible para que se investigue lo sucedido y se determinen las posibles responsabilidades.

En el vídeo, el hombre dirige graves insultos y descalificaciones contra una persona encargada de alimentar y gestionar una colonia felina de la zona. La acusa de alimentar a los gatos y sostiene que quienes quieran tener estos animales deberían mantenerlos dentro de sus domicilios.

Asegura haber atropellado a unos diez gatos

En su relato, el vecino afirma que, durante el tiempo que lleva desplazándose por la carretera que conduce hasta su domicilio, habría atropellado con su vehículo a aproximadamente diez gatos cuando estos cruzaban la vía.

El hombre asegura que los cadáveres de algunos de los animales podían verse en los alrededores y explica que no frenaba ante su presencia porque, según su versión, una maniobra de este tipo podría haber provocado que perdiera el control del vehículo y volcara.

El individuo también señala que los gatos que se encontraban en los alrededores se desplazaban hasta su finca, situada detrás de una loma, debido al olor relacionado con la caza. En este punto, argumenta que los felinos son animales depredadores y responsabiliza de su presencia en la zona a la persona que alimenta la colonia.

Según afirma en la grabación, cuando un gato entraba en su propiedad, los mandaba a "Turruchel". Sobre el destino de estos animales utiliza la expresión "nunca más, sin retorno por supuesto".

El hombre cifra en unos 40 gatos los que, según asegura, habría enviado de este modo fuera de su propiedad durante el tiempo que lleva residiendo en la zona. Pacma considera que estas declaraciones deben ser investigadas y que el vídeo puede constituir un elemento relevante para esclarecer qué ha ocurrido con los animales.

La formación ha subrayado que se trata de afirmaciones realizadas por el propio individuo en la grabación, por lo que corresponderá a las autoridades comprobar su veracidad, determinar si los animales han muerto o desaparecido y establecer, en su caso, las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Pacma recuerda la protección de los gatos comunitarios

El Partido Animalista recuerda que los gatos comunitarios no pertenecen a las personas que se encargan de atender las colonias, sino que su gestión corresponde a las administraciones locales conforme al marco establecido por la legislación vigente.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, atribuye a los ayuntamientos la gestión de las colonias felinas. Entre las actuaciones previstas se encuentran la esterilización, los cuidados y la alimentación controlada mediante personas autorizadas.

Pacma sostiene que causar intencionadamente la muerte de gatos u otros animales protegidos puede constituir un delito contemplado en el Código Penal. Por ello, trasladará a la Guardia Civil tanto las declaraciones realizadas en el vídeo como el material que pueda servir para esclarecer los hechos.

La formación considera especialmente relevante que el propio protagonista de la grabación afirme haber provocado la desaparición de decenas de animales y reclama que se determine si existe alguna responsabilidad penal.

Pide revisar las colonias de Valdepeñas

El vídeo ha sido difundido también a través de las redes sociales de Pacma, donde ha generado numerosos comentarios y muestras de indignación. El partido ha pedido la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre los gatos desaparecidos o sobre los hechos relatados.

Además de la denuncia ante la Guardia Civil, Pacma reclama al Ayuntamiento de Valdepeñas que compruebe de manera inmediata el estado de las colonias felinas de la zona y determine cuántos ejemplares podrían haber desaparecido.

La formación animalista pide también que se adopten medidas para proteger a los animales supervivientes y que se garantice la seguridad de las personas encargadas de atender las colonias.

La denuncia anunciada pretende que se esclarezcan las afirmaciones realizadas por el vecino y que las autoridades determinen qué ocurrió con los animales mencionados en el vídeo. Mientras tanto, Pacma insiste en la necesidad de aplicar la normativa de protección animal y de garantizar la gestión de las colonias felinas conforme a la legislación vigente.