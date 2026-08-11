Ciudad Real duplica los efectivos de seguridad para una Feria "segura" con vigilancia aérea durante las fiestas

La Junta Local de Seguridad de Ciudad Real ha ultimado este martes el dispositivo especial que se desplegará durante la Feria y Fiestas 2026 en honor a la Virgen del Prado, con un refuerzo diario de los efectivos de seguridad que permitirá duplicar la plantilla habitual y con vigilancia aérea a cargo de la Policía Local y Protección Civil.

El dispositivo pretende garantizar que las celebraciones se desarrollen con normalidad y sin incidentes durante los distintos eventos programados en la capital ciudadrealeña. El concejal de Seguridad, Miguel Hervás, ha destacado que el objetivo es conseguir una "Feria segura" en la que los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas "sin tener que lamentar ningún tipo de altercado".

La reunión de la Junta Local de Seguridad se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento y ha contado con la participación de los responsables municipales de las áreas implicadas en la organización de las fiestas, entre ellas Juventud, Festejos, Deportes, Cultura, Mantenimiento, Servicios a la Ciudad y Protección Civil.

También han participado representantes de otras administraciones y de los cuerpos y servicios de emergencia, entre ellos la Policía Nacional y los servicios de extinción de incendios.

Un dispositivo para todos los actos de la Feria

El operativo estará activo durante todas las jornadas de las fiestas y prestará especial atención a los principales escenarios y acontecimientos programados en Ciudad Real.

El plan contempla los actos que se celebrarán desde la Caravana Blanca del 13 de agosto hasta la medianoche del 22 de agosto, fecha prevista para el cierre de la Feria. Entre ellos se encuentran los conciertos, el concurso hípico, el baile del vermú, las actividades matinales en el Prado, los eventos del recinto ferial, los espectáculos taurinos y las celebraciones previstas en los alrededores del Quijote Arena y El Torreón.

Las tradicionales procesiones también estarán incluidas dentro del dispositivo especial, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los participantes como de las personas que acudan a presenciarlas.

Uno de los elementos destacados del operativo será la vigilancia aérea, que volverá a contar con medios de la Policía Local y de Protección Civil para reforzar el control y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Refuerzo especial por el eclipse solar

La Junta Local de Seguridad también ha abordado el dispositivo diseñado para la jornada de este miércoles, cuando miles de personas se desplazarán por diferentes puntos de Ciudad Real para contemplar el eclipse total de sol.

El Ayuntamiento reforzará especialmente la seguridad en Alarcos y La Atalaya, dos de los lugares donde se prevé una mayor concentración de público. En el caso de Alarcos, el Consistorio ha distribuido 2.500 invitaciones para asistir al evento organizado con motivo del fenómeno astronómico.

El principal objetivo en estos enclaves será prevenir posibles incidentes, especialmente relacionados con el riesgo de incendios, elevado estos días debido a las altas temperaturas y a las condiciones meteorológicas.

El dispositivo buscará controlar las concentraciones de personas y facilitar una respuesta rápida de los servicios de emergencia ante cualquier eventualidad durante la observación del eclipse.

Llamamiento al "sentido común"

El concejal de Seguridad ha aprovechado la reunión para hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha pedido colaboración para que tanto la Feria como la jornada del eclipse transcurran "con total normalidad".

Hervás ha reclamado especialmente "mucho sentido común" a quienes se desplacen en sus vehículos particulares para contemplar el eclipse. En este sentido, ha recordado que quienes quieran detenerse para observar el fenómeno deberán estacionar previamente de forma correcta, evitando parar en lugares que puedan generar situaciones de peligro para el resto de conductores.

El Ayuntamiento insiste así en la necesidad de extremar las precauciones durante una jornada en la que se espera una importante afluencia de personas en distintos puntos de la capital y su entorno.

Con el dispositivo ya definido, Ciudad Real afronta una Feria que contará con un despliegue especial de seguridad y una vigilancia reforzada para garantizar el desarrollo de las celebraciones y, al mismo tiempo, hacer frente a la concentración de público prevista con motivo del eclipse solar.