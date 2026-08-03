Ciudad Real instalará seis nuevos semáforos y una cámara para mejorar la seguridad vial: estos son los puntos

El Ayuntamiento de Ciudad Real dará un nuevo impulso a la seguridad vial con la instalación de seis nuevos semáforos para regular pasos de peatones y una cámara de vigilancia del tráfico, una actuación en la que invertirá cerca de 172.000 euros y que ha recibido este lunes el visto bueno de la Junta de Gobierno Local.

La actuación, adjudicada a la empresa Kapsch TrafficCom Transportation S.A.U. por 144.114,72 euros más IVA, permitirá mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores en algunos de los puntos con mayor tránsito de la capital.

Los nuevos semáforos se instalarán en:

Avenida de los Descubrimientos, en los cruces con la calle Panaderos y en las rotondas de Playa Park y de Medicina

Cardenal Lorenzana

Avenida de la Ciencia

Calle Marconi

Travesía de Las Casas, junto a la carretera del Vicario.

Además, el proyecto contempla la colocación de una cámara CCTV en la intersección de la Avenida de la Ciencia con la calle Marconi, que permitirá mejorar el control y la gestión del tráfico en este entorno.

Más autobuses durante la Feria

Entre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local también destaca el refuerzo del transporte urbano durante las próximas Ferias y Fiestas de Ciudad Real.

Del 14 al 22 de agosto, ambos inclusive, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio especial de autobuses que funcionará entre las 22:30 y las 03:30 horas, una vez finalizado el servicio ordinario.

La línea extraordinaria conectará la Plaza de San Francisco con el recinto ferial, siguiendo el recorrido de la actual Línea 2 y realizando paradas cada diez minutos gracias a un dispositivo integrado por cuatro autobuses.

Como en años anteriores, el servicio volverá a incorporar las paradas a demanda para mujeres que viajen solas, permitiendo que puedan bajarse en el punto más próximo posible a su domicilio para reforzar su seguridad durante los desplazamientos nocturnos.

Otros acuerdos

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente para adquirir diverso material destinado al nuevo vehículo polivalente 4x4 de la Concejalía de Protección Civil. El contrato tiene un valor estimado de 16.528 euros.

Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Ciudad Real

Por último, el Ejecutivo municipal ha dado luz verde a una nueva convocatoria de subvenciones para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, tanto públicos como privados y concertados.

La línea de ayudas contará con una dotación de 30.000 euros y servirá para financiar proyectos y actividades educativas y culturales desarrolladas por los centros de Ciudad Real y sus anejos. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.