La Junta insta a Ciudad Real a recurrir el fallo que obliga a recuperar cinco nombres de calles retirados

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha instado al Ayuntamiento de Ciudad Real a recurrir la sentencia que obliga a recuperar las antiguas denominaciones de cinco calles cuyos nombres fueron modificados al aplicar la Ley de Memoria Histórica.

Así lo ha expresado después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), reconociendo que la Junta no tiene competencias sobre el callejero de la capital.

Caballero ha recordado que la resolución se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, mientras que en 2022 entró en vigor una nueva Ley de Memoria Democrática.

"Esta normativa posterior favorece y aclara algunos aspectos que podrían tener relación con el caso. Hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales, pero al mismo tiempo existe margen para recurrirlas y para actuar de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática", ha expresado.

Asimismo, ha lamentado que puedan desaparecer del callejero nombres como los de Adolfo Suárez, Irene Villa, el fotógrafo Manuel Herrera Piña, Gloria Fuertes o la Pandorga, elegidos para sustituir las anteriores denominaciones.

Y ha pedido a los demócratas, sean de izquierdas, derechas o de ninguno de los lados, que "defiendan la democracia y reconozcan a quienes han contribuido a hacerla posible".

Cañizares ve difícil recurrir

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dejado entrever este miércoles las dificultades de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia al tratarse ya de una resolución de segunda instancia basada en pronunciamientos previos del alto tribunal.

Además de indicar que generará nuevos costes para las arcas municipales, ha indicado que serán los servicios jurídicos municipales los que determinen finalmente si existe margen para presentar un recurso.

El alcalde también ha acusado al PSOE de realizar críticas "desaforadas" contra la resolución y ha defendido que las sentencias deben respetarse, aunque no se compartan.

Recurso de Vox

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la sentencia se dio a conocer este lunes por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real y estimó parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo aprobado por el pleno municipal en mayo de 2021.

La Sala consideró que el Ayuntamiento no motivó suficientemente que cinco de las antiguas denominaciones supusieran una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La resolución obligó a que el pasaje de la Pandorga recuperara el nombre de pasaje José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña, el de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes, el de Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa, el de Gregorio Sánchez-Puerta; y el Grupo Adolfo Suárez, el de Grupo Vicente Galiana.

No obstante, el tribunal sí respaldó los cambios de las antiguas calles Brunete, Belchite, Simancas y Santa María de la Cabeza, actualmente denominadas Emilia Pardo Bazán, María Zambrano, Miguel Ángel Blanco y Sara Montiel, al considerar que las denominaciones anteriores hacían referencia directa a episodios de la Guerra Civil.