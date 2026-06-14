Vox cede la alcaldía de un pueblo de Ciudad Real en favor del PP: Eva Gutiérrez, nueva regidora municipal

Eva Gutiérrez (PP) se ha convertido en nueva alcaldesa de Puebla de don Rodrigo (Ciudad Real) en sustitución de María Luisa López, candidata de Vox en las elecciones de mayo de 2023. Tras aquellos comicios, ambas fuerzas llegaron a un acuerdo para que Vox ostentase el bastón de mando los tres primeros años de legislatura y el PP el último.

Una vez cumplido ese plazo de turnicidad que mandaba el acuerdo, López ha cedido el control del ayuntamiento a Gutiérrez, quien ha estado arropada por la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo y por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Valverde.

Valverde ha felicitado a Eva Gutiérrez por asumir la responsabilidad de liderar el municipio y ha destacado su compromiso con los vecinos de Puebla de Don Rodrigo.

“Quiero trasladar mi felicitación a Eva, la nueva alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo. Es una mujer que tiene como primera obsesión trabajar por su pueblo y por el interés general de todos los vecinos”, ha apuntado en una nota de prensa remitida por el PP.

Del mismo modo, ha puesto en valor la colaboración mantenida durante estos años entre Eva Gutiérrez y la alcaldesa saliente agradeciendo el trabajo desarrollado en esta primera etapa del mandato y mostrando su confianza en que la nueva alcaldesa continuará impulsando mejoras para el municipio.

Valverde ha querido subrayar la relevancia política del acuerdo alcanzado entre PP y Vox al comienzo de la legislatura, asegurando que ha demostrado ser beneficioso para la estabilidad y el progreso del municipio.

"Hay que poner en valor el éxito del acuerdo. Un acuerdo de legislatura entre Partido Popular y Vox que, como ha sucedido en la mayoría de municipios de la provincia donde se alcanzaron pactos similares, ha dado sus frutos", ha señalado

En este sentido, manifestado que "Puebla de Don Rodrigo está mejor que hace tres años y estoy convencido de que va a seguir mejorando".

Implantación del PP en el territorio

Valverde también ha aprovechado para remarcar la fortaleza institucional y territorial del Partido Popular en la provincia, destacando su implantación municipal.

“Como presidente del Partido Popular de Ciudad Real, me produce una gran satisfacción que un municipio más esté gobernado por el Partido Popular. Gobernamos para cerca del 65% de la población de la provincia, en municipios grandes, medianos y pequeños”, ha destacado.

Por último, ha trasladado sus mejores deseos a la nueva alcaldesa en esta nueva etapa y reiteró el compromiso del PP con Puebla de Don Rodrigo.