PSOE y Vox hacen la pinza a Valverde y tumban los presupuestos de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

PSOE y Vox han tumbado el proyecto de presupuestos que el equipo de Gobierno de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), encabezado por el 'popular' Miguel Ángel Valverde, ha elevado a pleno.

Los siete ediles del PSOE y los dos de Vox, que comenzaron la legislatura gobernando con el PP, han rechazado en la votación pese a que en la Comisión de Hacienda se habían abstenido, según ha informado el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava en una nota de prensa.

Desde el equipo de Gobierno local apuntan que estos presupuestos suponían un decrecimiento del 1,52% respecto a los aprobados en el ejercicio 2025, presentaban unos gastos de 12.141.984,25 euros y unos ingresos de 12.142.025,38, con lo que se proponía su aprobación con un superávit de 41,13 euros.

La partida más importante era la dedicada al capítulo 1, de Personal, que ascendía a 5.530.096,27 euros; y la dedicada al capítulo 2, de Gasto corriente, que suponía 4.793.350,90 euros, así como la del capítulo 4, de Transferencias corrientes, con 1.053.987,08 euros.

El margen para el capítulo 6, de Inversiones, era "muy escaso" y ascendía a la cantidad de 92.950 euros, condicionándose el resto de inversiones a las que se esperan poder realizar con las subvenciones de la Diputación Provincial, principalmente.

El alcalde, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su lamento por no poder aprobar estas cuentas públicas que "permitirían actuar con más agilidad y eficiencia en favor del interés general" y se ha referido a la "escasa capacidad de maniobra para inversiones, que dependen de fuentes externas de financiación", como la Diputación Provincial que también preside o incluso de la financiación ajena.

Valverde ha sostenido que este presupuesto se verá mejorado en estos capítulos con estas financiaciones "tal y como se ha demostrado con la liquidación del presupuesto de 2025, en donde finalmente se invirtieron más de 1.100.000 euros", y explicaba cómo la baja fiscalidad de Bolaños, con el 0,54% de IBI mantenido desde hace años, no permite mejorar la capacidad de ingresos para inversiones extraordinarias, pero defendiendo que este presupuesto "recogía todo lo necesario para el mantenimiento de la calidad de todos los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".

Críticas del PSOE

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha señalado que el rechazo a los presupuestos municipales de 2026 es "consecuencia directa de la falta de diálogo y de la negativa" del alcalde a negociar las cuentas con el PSOE, según han informado el partido en nota de prensa.

El portavoz socialista, Miguel Ángel de Toro, ha recordado que el alcalde llevó los presupuestos al pleno "sabiendo que no contaban con los apoyos necesarios para salir adelante".

"Vox ya había manifestado públicamente que votaría en contra tras fracasar las negociaciones y, por parte del PSOE, ni siquiera existió un intento de diálogo por parte del alcalde", ha indicado.

De Toro ha denunciado que el Gobierno municipal "no facilitó el documento con la antelación comprometida" y que los concejales socialistas tuvieron acceso al mismo únicamente a través de la convocatoria de la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 3 de junio.

"Todo indica que Valverde no tenía ninguna intención de negociar con el Grupo Socialista. Ha preferido presentar unos presupuestos condenados al fracaso antes que sentarse a hablar con la principal fuerza de la oposición", ha afirmado.

El portavoz socialista ha defendido que el voto contrario del PSOE responde tanto a las formas como al contenido de unas cuentas que "carecen de un proyecto de futuro para Bolaños".

"Estamos ante unos presupuestos de resignación, con una inversión municipal mínima para atender las necesidades reales del municipio y sin una estrategia clara de transformación y mejora de los servicios públicos", ha sentenciado.