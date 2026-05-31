La Primitiva deja este sábado un jugoso premio de más de 1,2 millones de euros en Ciudad Real

Despacho receptor en Chillón (Ciudad Real). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Primitiva de este sábado ha dejado un único acertante de primera categoría, con seis aciertos, cuyo boleto ha sido sellado en Chillón (Ciudad Real). Un agraciado que cobrará un montante de 1.237.007 euros.

El boleto ha sido vendido en el despacho receptor situado en la calle Rosario Márquez número 42 del municipio ciudadrealeño.

Corresponde con la combinación 48-34-02-32-12-49, con el 41 como complementario y el 3 como reintegro.

Sorteo

De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes en Madrid y Vizcaya, que cobrarán sendos premios de 100.297 euros.

El sorteo no ha dejado acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 7.200.000 euros.