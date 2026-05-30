El antiguo casino de Bolaños de Calatrava acoge el nuevo ateneo cultural de la localidad: "Es un espacio para el debate"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, ha inaugurado este sábado el nuevo Ateneo Cultural ubicado en el Casino de la Verja, un espacio recuperado para la celebración de actividades culturales, conferencias, encuentros y debates que nace con la vocación de convertirse en un referente para la reflexión, el intercambio de ideas y la promoción de la cultura en la localidad.

Valverde ha felicitado a todos los vecinos con motivo de la festividad de San Fernando y ha tenido un recuerdo especial para las personas que han contribuido a la historia educativa y social de Bolaños de Calatrava, haciendo una mención expresa a quienes formaron parte del colegio Fernando III el Santo con motivo de su reciente 75 aniversario.

Ha agradecido la colaboración mantenida durante años por la Asociación Casino de la Verja, entidad que facilitó la incorporación del histórico inmueble al patrimonio municipal. Y ha destacado la generosidad de sus socios al entender que la mejor manera de garantizar la conservación del edificio era ponerlo al servicio de todos los bolañegos.

Valverde ha recordado las diferentes actuaciones acometidas en el inmueble durante la última década y ha explicado que la intervención recién inaugurada ha permitido culminar la recuperación de este espacio con una inversión cercana a los 50.000 euros, destinada principalmente a mejorar la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor que garantiza el acceso universal a las dependencias.

En este sentido, ha señalado que no podía plantearse un espacio abierto a la ciudadanía sin eliminar las barreras arquitectónicas existentes y ha avanzado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para resolver completamente los problemas de accesibilidad que aún presenta el acceso principal al edificio.

Ha agradecido, igualmente, el impulso de la Asociación de Pregoneros de Bolaños, que ha hecho realidad la creación del Ateneo Cultural. A su juicio, la puesta en marcha de este espacio cobra una especial relevancia en una época marcada por la inmediatez y por la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, que están transformando profundamente la forma de relacionarse, informarse y entender la realidad.

Por ello, ha defendido la necesidad de disponer de lugares dedicados a la reflexión serena, al pensamiento crítico y al intercambio de opiniones. "Concebir un espacio para el debate, para la expresión de las ideas y para la cultura es fundamental", ha afirmado.

La cultura, motor de dinamización

También ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel de la cultura en el desarrollo de los territorios. Ha asegurado que la inversión cultural no debe entenderse como un gasto, sino como una herramienta que mejora la formación, la creatividad y la cohesión social, además de generar actividad económica.

En este contexto, ha recordado que la provincia de Ciudad Real lidera actualmente el crecimiento turístico nacional en número de visitantes y pernoctaciones, un hecho que ha relacionado directamente con la creciente importancia de la oferta cultural como elemento de atracción para quienes visitan el interior de España.

Asimismo, ha defendido que el nuevo Ateneo debe convertirse en un espacio abierto a todas las sensibilidades, donde las ideas puedan expresarse con libertad y respeto, favoreciendo el diálogo y el enriquecimiento colectivo.

Ha hecho hincapié en la calidad de la actuación realizada bajo la dirección del arquitecto Lorenzo León y ha agradecido el trabajo desarrollado por los concejales implicados en el proyecto, especialmente los responsables de Cultura y Obras.

Por último, ha puesto en valor el respaldo económico que la Diputación presta a los municipios para desarrollar iniciativas de interés público. Ha explicado que la actuación inaugurada ha sido posible gracias a fondos procedentes del Plan de Obras de la institución provincial y ha señalado que el Ayuntamiento de Bolaños recibió durante el pasado ejercicio cerca de 1,53 millones de euros procedentes de la Diputación, frente a una media anual de algo más de 600.000 euros en la anterior legislatura.