Los trabajadores de Brahm Manzanares rechazan un "insuficiente" convenio colectivo y preparan una huelga

La plantilla de la planta de la multinacional Brahm en Manzanares (Ciudad Real), dedicada a la fabricación de componentes para automoción, maquinaria agrícola y defensa, ha rechazado la última propuesta de la dirección para la firma del convenio colectivo, lo que abre la puerta a una huelga en las próximas semanas tras el bloqueo en la negociación salarial.

El rechazo se ha producido tras las votaciones celebradas durante la jornada del lunes en los turnos de mañana, tarde y noche, en las que el 78,1 % de los trabajadores se ha posicionado en contra del acuerdo propuesto por la empresa, según han informado los sindicatos UGT y CCOO.

El principal punto de conflicto se encuentra en el apartado salarial. El comité de empresa considera "muy insuficiente" la propuesta de la dirección y reclama subidas del 4 % anual para los años 2026, 2027 y 2028, en línea con el Convenio Colectivo del Metal de la provincia de Ciudad Real. Desde la representación de los trabajadores advierten de que la oferta empresarial supondría una pérdida de poder adquisitivo.

Tras semanas de movilizaciones, el conflicto entra ahora en una fase decisiva. En los próximos días se celebrará una mediación en el Jurado Arbitral, paso previo a la convocatoria formal de huelga si no se alcanza un acuerdo entre las partes.

La planta de Brahm en Manzanares cuenta con alrededor de 150 trabajadores y forma parte de una multinacional industrial especializada en la fabricación de componentes para distintos sectores. En concreto, la empresa produce piezas para automoción, maquinaria agrícola y la industria de defensa, integrándose en cadenas de suministro de grandes fabricantes sin venta directa al consumidor final.