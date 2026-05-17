Más de 700 corredores participan en la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Ciudad Real

La Policía Nacional ha celebrado este domingo en Ciudad Real la duodécima edición de su Carrera Solidaria 'Ruta 091', un evento deportivo que forma parte del calendario de carreras solidarias de la Policía Nacional con 49 convocatorias por toda la geografía española.

Esta edición ha reunido a más de 700 corredores, 200 de ellos en la carrera infantil, que por segundo año consecutivo ha dado la oportunidad a los más pequeños de participar y disfrutar del deporte, así como de la exposición de vehículos y medios policiales.

Los ganadores de la carrera absoluta han sido Mohamed Massat Bouzahar (primer clasificado), Rodrigo Pradas Merchante y Agustín Sánchez López; y Cristina Ortega Noblejas (primera clasificada), María Trinidad Sánchez Valdepeñas y María Jesús Díaz Martín.

El pistoletazo de salida y la posterior entrega de premios en esta edición ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, y el comisario principal y el jefe provincial de Ciudad Real, José Alberto Camacho Pedrero. Asimismo, han estado presentes el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Hervás Megías; y el delegado provincial de Educación de la Junta, José Jesús Caro; junto a la delegada de Hacienda, Inmaculada Jiménez.

A beneficio de Autrade

La 'Ruta 091' nació en 2013 como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional que en 2026 se ha ampliado a un total de 49 carreras por toda España y cuenta con cerca de 60.000 inscritos en todas sus categorías.

La recaudación de la carrera de este domingo se destinará íntegramente a la asociación regional de apoyo al autismo Autrade.

Para esta edición, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, apoyado por indicativos de Policía Local, Protección Civil, servicios médicos y voluntariado.