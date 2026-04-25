Uno de los empresarios más ricos de España construirá un aeródromo privado en su finca de los Montes de Toledo

El empresario Manuel Lao, 23ª mayor fortuna de España según la lista Forbes de 2025, tiene la intención de construir un aeródromo privado en la Dehesa de El Molinillo, la finca que posee en la comarca de Los Montes de Toledo, concretamente en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Así consta en el anuncio publicado por la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en el que se publicita la salida a información pública del estudio de impacto ambiental de este proyecto.

Según consta en la documentación, Nortia Agricultural, perteneciente al holding Nortia Capital con el que Lao gestiona su patrimonio, pretende construir un aeródromo de uso restringido para el acceso de clientes interesados en los productos de su finca y, puntualmente, para emergencias.

Esta infraestructura contará con una pista de 1900 metros de longitud por 30 metros de anchura, que se emplaza sobre una parcela de 2020 metros de longitud por 150 metros de anchura.

De igual modo, el proyecto recoge la construcción de una plataforma que acogerá tres stands, un hangar de 40x40x11 metros de alto y una zona de aparcamiento para ocho coches, además de instalaciones de bienvenida, un cuadro eléctrico, un generador, depósito de agua y espumógeno.

La previsión es que acoja sobre dos operaciones semanales, lo que supone una suma anual que se aproxima al centenar.

Dehesa de El Molinillo

Desde que en 2018 Manuel Lao vendiera Cirsa -el imperio del juego que había fundado junto a su hermano en los años 70- al fondo Blackstone por una cifra que superó los 2.000 millones de euros, diversificó su fortuna en sectores como el inmobiliario, las finanzas, la energía, la tecnología y la producción agrícola ecológica.

En esta última línea de negocio es donde queda entroncada la Dehesa de El Molinillo, una finca de 4.200 hectáreas que la familia Lao gestiona a través de Nortia Agricultural con varias ramas de actividad como el aceite de oliva virgen extra (AOVE), vino y miel de producción propia y totalmente ecológica.

Una de sus joyas de la corona es el AOVE variedad coratina, elegido en noviembre de 2024 como el mejor del mundo por laGuía Evooleum, publicación que reconoce a los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo.

La Dehesa de El Molinillo, que fue adquirida por Manuel Lao al también empresario José Biosca, se encuentra enclavada en una zona de alto valor natural limítrofe entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, en las estribaciones del Parque Nacional de Cabañeros .

De hecho, no muy lejos de allí otros apellidos ligados a la élite empresarial como Villar Mir o Abelló también poseen sus respectivos refugios.