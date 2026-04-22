Casi 80 casetas, conciertos, gastronomía y mucho más te esperan en la Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) volverá a convertirse en epicentro de la gastronomía y la cultura de la Tierra del Quijote con la celebración de la XVIII edición de la Feria de los Sabores, que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo.

Este evento se ha consolidado como una de las principales citas del calendario turístico y gastronómico local, reunirá tradición, innovación y productos agroalimentarios de la comarca en una programación diversa y participativa.

Durante cuatro días, la feria contará con cerca de 80 casetas de alimentación y artesanía, además de alrededor de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos. La inauguración oficial será el jueves 30 de abril a las 18:30 horas e incluirá la entrega de premios del XV Concurso de Vinos de la Tierra del Quijote. La jornada inaugural se prolongará hasta las 2:00 de la madrugada.

La concejala de Turismo, Bárbara Sánchez-Mateos, ha destacado que la feria "trasciende lo gastronómico para convertirse en una forma de contar quiénes somos", subrayando su capacidad para poner en valor los productos locales y atraer cada año a más de 42.000 visitantes.

Cartel Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Según ha señalado, el evento genera un importante impacto económico con hoteles completos, restaurantes llenos y beneficios extendidos a toda la comarca.

Programación destacada

La programación incluye catas de vinos premiados como los Quijote de Oro y Plata, degustaciones de productos típicos, showcookings y talleres especializados. También se incorporan propuestas innovadoras como catas de vinos desalcoholizados o de baja graduación.

El apartado cultural estará representado por actuaciones de danza de escuelas locales, música en directo, narraciones orales, títeres y animaciones de calle con zancudos. Además, habrá actividades infantiles como talleres de chocolate, cocina o espectáculos de títeres.

Entre las actividades solidarias destaca la degustación de arroz con donativo a beneficio de AFADIS, así como diversas iniciativas participativas que refuerzan el carácter social del evento.

Las inscripciones para los talleres se abrirán el 23 de abril a partir de las 10:00 horas en la Oficina de Turismo de Alcázar de San Juan, donde se gestionarán las plazas disponibles.