Casi 80 casetas, conciertos, gastronomía y mucho más te esperan en la Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan
La feria prevé superar los 42.000 visitantes y contará con actividades en distintos espacios de la ciudad, incluyendo el Pabellón Vicente Paniagua y zonas de artesanía, con propuestas para todas las edades.
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Alcázar de San Juan (Ciudad Real) volverá a convertirse en epicentro de la gastronomía y la cultura de la Tierra del Quijote con la celebración de la XVIII edición de la Feria de los Sabores, que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo.
Este evento se ha consolidado como una de las principales citas del calendario turístico y gastronómico local, reunirá tradición, innovación y productos agroalimentarios de la comarca en una programación diversa y participativa.
Durante cuatro días, la feria contará con cerca de 80 casetas de alimentación y artesanía, además de alrededor de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos. La inauguración oficial será el jueves 30 de abril a las 18:30 horas e incluirá la entrega de premios del XV Concurso de Vinos de la Tierra del Quijote. La jornada inaugural se prolongará hasta las 2:00 de la madrugada.
La concejala de Turismo, Bárbara Sánchez-Mateos, ha destacado que la feria "trasciende lo gastronómico para convertirse en una forma de contar quiénes somos", subrayando su capacidad para poner en valor los productos locales y atraer cada año a más de 42.000 visitantes.
Según ha señalado, el evento genera un importante impacto económico con hoteles completos, restaurantes llenos y beneficios extendidos a toda la comarca.
Programación destacada
La programación incluye catas de vinos premiados como los Quijote de Oro y Plata, degustaciones de productos típicos, showcookings y talleres especializados. También se incorporan propuestas innovadoras como catas de vinos desalcoholizados o de baja graduación.
El apartado cultural estará representado por actuaciones de danza de escuelas locales, música en directo, narraciones orales, títeres y animaciones de calle con zancudos. Además, habrá actividades infantiles como talleres de chocolate, cocina o espectáculos de títeres.
Entre las actividades solidarias destaca la degustación de arroz con donativo a beneficio de AFADIS, así como diversas iniciativas participativas que refuerzan el carácter social del evento.
Las inscripciones para los talleres se abrirán el 23 de abril a partir de las 10:00 horas en la Oficina de Turismo de Alcázar de San Juan, donde se gestionarán las plazas disponibles.