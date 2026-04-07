La Diputación de Ciudad Real eleva de 2 a 3,5 millones de euros las ayudas a los pueblos por el tren de borrascas

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha anunciado hoy, durante una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al vicepresidente responsable del área de Hacienda, Adrián Fernández, la ampliación hasta los 3,5 millones de euros de las ayudas de emergencia dirigidas a los pueblos de la provincia afectados por el tren de borrascas que azotaron la provincia en febrero, una cuantía que incluye 1,5 millones de euros destinados específicamente al arreglo de caminos rurales respondiendo a las solicitudes que han formulado los ayuntamientos.

Zarco ha explicado que estas ayudas, inicialmente fijadas en 2 millones de euros, se han incrementado tras el análisis detallado de las solicitudes presentadas por más de 70 municipios y los informes técnicos elaborados por los servicios de la institución provincial. Ha añadido que el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha revisado personalmente cada una de las peticiones, dada la importancia de dar una respuesta ajustada a la realidad de cada localidad.

A este respecto, ha precisado que los recursos llegarán a las localidades especialmente castigadas. Ha añadido que habrá pueblos como el suyo, Moral de Calatrava, que no recibirá nada porque, afortunadamente, no sufrieron daños que no fueran los habituales en caso de lluvias copiosas.

Ha añadido que los fondos se destinarán tanto a gastos corrientes como a la reparación de infraestructuras dañadas por las borrascas, priorizando a aquellos municipios donde los daños han sido más severos. “Se va a atender principalmente a las localidades que realmente han sufrido las consecuencias del temporal”, ha afirmado.

Zarco ha asegurado que uno de los elementos más afectados ha sido la red de caminos rurales, motivo por el que se ha decidido habilitar una partida específica de 1,5 millones de euros. Esta línea de ayudas permitirá dar cobertura a los municipios que han registrado incidencias y daños reseñables.

Asimismo, ha referido que serán ayudas nominativas con el objetivo de agilizar su tramitación. Y ha adelantado que se aprobará una modificación, previsiblemente en un Pleno extraordinario, dado que se considera “fundamental que el dinero llegue cuanto antes a los municipios”.

Patrimonio cultural inmaterial

Por su parte, el vicepresidente responsable del área de Hacienda, Adrián Fernández, ha anunciado que el Equipo de Gobierno llevará al Pleno que se celebrará el próximo viernes una propuesta de presidencia mediante la que se instará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a iniciar el procedimiento para declarar la montería española y la rehala como Bien de Interés Cultural, en la categoría de patrimonio cultural inmaterial.

Fernández ha destacado la importancia del sector cinegético en la provincia de Ciudad Real, tanto por su peso económico como por su contribución al desarrollo del turismo rural y la fijación de población. Ha subrayado que prácticas como la montería y la rehala carecen actualmente de un reconocimiento institucional acorde a su relevancia histórica, social y cultural.

Ha defendido que la declaración supondría un impulso para un sector estratégico en la provincia, reforzando su visibilidad y su protección como parte del patrimonio cultural. Por eso ha confiado en que la iniciativa cuente con el respaldo de la Corporación provincial en el próximo Pleno.

Importantes actuaciones en carreteras

En otro orden de cosas, Zarco ha informado de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno en materia de infraestructuras. Entre ellos, ha destacado la aprobación del expediente de contratación de la segunda fase de las obras de acondicionamiento de la carretera CR-201, antigua N-420, una de las vías con mayor tráfico de la provincia, con cerca de 2.000 vehículos diarios. El proyecto, con un presupuesto de 3.875.000 euros, contempla la mejora del trazado, el ensanche de la calzada hasta nueve metros y la construcción de una rotonda para facilitar la conexión con el polígono industrial.

Asimismo, se ha aprobado la adjudicación del refuerzo del firme de la carretera CR-424, entre Abenójar y Almadenejos, con una inversión de 1.222.870 euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y favorecer la actividad económica, especialmente en relación con la importante explotación minera que opera en la zona.

Zarco ha enmarcado estas actuaciones en la apuesta del Equipo de Gobierno por mejorar la red de comunicaciones de la provincia como herramienta clave para luchar contra la despoblación, generar empleo y potenciar el turismo.