La realidad de la vivienda en Ciudad Real: 437 solicitudes para acceder a 12 pisos de entre 108.000 y 131.000 euros

Un total de 437 personas han cursado una solicitud para optar a una de las 12 viviendas de promoción pública impulsadas en el II Plan de Vivienda del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Concretamente, el gerente de la Empresa Municipal del Suelo (Emuser), Miguel Ángel Poveda, ha detallado que se trata de 11 inmuebles de dos dormitorios a los que optan 377 menores de 35 años y uno más de tres dormitorios a la que optan 93 mayores de 35 años.

Se trata de una promoción de vivienda pública situada en la calle Cantábrico con precios que oscilarán entre 108.000 y 118.000 euros en el caso de las de dos dormitorios y 131.000 en la de tres dormitorios. A ello hay que sumar el 4% de IVA por tratarse de vivienda de promoción pública.

Poveda ha explicado que el proceso de solicitudes ha transcurrido de forma “tranquila y ordenada”, con criterios “sencillos y total transparencia” en un segundo plan de vivienda con el que el Ayuntamiento de Ciudad Real “quiere aportar soluciones en la medida de lo posible”.

Esta misma semana la empresa municipal publicará en su página web el listado de inscritos, en el que no se ha rechazado ninguna solicitud.

Posteriormente se celebrarán a lo largo de este mes de marzo unas jornadas de puertas abiertas para que los demandantes puedan conocer las viviendas y decantarse por la que más responda a sus intereses y necesidades.

Sorteo en abril

Después, previsiblemente en el mes de abril, se realizará un sorteo público ante notario que determinará el orden de adjudicación.

Por último, Poveda ha añadido que alrededor del 30% de los inscritos cumplimentaron su solicitud de forma online y el resto lo hizo presencialmente, mientras que el primer día en el que se abrió el plazo se registraron 88 personas mientras que el último, el 27 de febrero, se contabilizaron otras 33.