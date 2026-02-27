Nace en Ciudad Real la Plataforma en Defensa de la Alta Velocidad y Avant ante el "deterioro del sistema ferroviario"

El Ayuntamiento de Ciudad Real, la Asociación de Usuarios de la Línea Avant Ciudad Real–Madrid, los colegios de Médicos, Farmacéuticos, Abogados, Procuradores, Interventores y Secretarios, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos, Fecir y UGT Sector Ferroviario han unido fuerzas para constituir la Plataforma Ciudadana en Defensa del Servicio de Alta Velocidad y Avant.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión en el Ayuntamiento presidida por el alcalde, Francisco Cañizares, con el objetivo de "articular una respuesta conjunta al progresivo deterioro que viene sufriendo el servicio ferroviario en los últimos años".

Una situación que afecta de forma directa a cientos de vecinos que dependen diariamente de las conexiones con Madrid y otros destinos.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la creciente preocupación social por las incidencias, los retrasos continuados y las dificultades que "están impactando negativamente en la movilidad, en la actividad económica y en la calidad de vida de trabajadores, estudiantes, profesionales y usuarios en general".

"Respuesta coordinada"

Todos los sectores han coincidido en la necesidad de "articular una respuesta coordinada y firme que traslade una voz única en defensa de los intereses de Ciudad Real".

"La nueva plataforma nace con la vocación de canalizar el malestar ciudadano, elaborar propuestas concretas de mejora del servicio y promover acciones conjuntas ante las administraciones y organismos competentes, con el fin de garantizar un servicio ferroviario estable, suficiente y acorde a las necesidades reales de la ciudad", han expresado desde el Consistorio.