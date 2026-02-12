Situación "estable" en El Robledo tras las inundaciones y la llegada de la UME: "Sigue el nerviosismo entre los vecinos"

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha asegurado que la situación en el municipio tras las inundaciones por la crecida del río Bullaque y el desembalse del embalse Torre de Abraham "se ha estabilizado" en las últimas horas. No obstante, persiste el "nerviosismo y la incertidumbre" entre los vecinos.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este miércoles se desplazó hasta la zona la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los vecinos y a los operarios municipales a construir muros de contención y permitir el acceso a explotaciones ganaderas con su maquinaria.

"El agua ha bajado un poco o, al menos, ha dejado de subir con la intensidad de anoche. Más o menos se ha mantenido en el nivel de la última ronda que hicimos, así que estamos tranquilos dentro de la situación", ha expresado a primera hora de este jueves a la agencia de noticias EFE.

Sobre los vecinos, ha reconocido que tienen un estado de ánimo desigual, ya que algunos están "más tranquilos por las medidas tomadas", pero otros no tanto porque "tener que abandonar una vivienda no le hace gracia a nadie".

Al respecto, ha recordado que han abandonado sus viviendas más de una veintena de personas en la pedanía de Las Islas, mientras que en el casco urbano de El Robledo tres o cuatro familias de la zona más baja decidieron marcharse de manera preventiva ante la subida del agua. "No han sido evacuaciones por riesgo extremo, sino por decisión propia al ver que el nivel seguía subiendo", ha asegurado.

Durante el arco nocturno, nuestros equipos han realizado misiones de reconocimiento con dron y despliegue del equipo de Rescate Acuático de Superficie #RAS en una granja aislada junto al río Bullaque #CiudadReal pic.twitter.com/YQ4kcdvIqm — UME (@UMEgob) February 12, 2026

Asimismo, ha detallado que entre las infraestructuras afectadas se encuentra la pista polideportiva y la zona del gimnasio municipal. No ha alcanzado por el momento la casa de la cultura o el consultorio médico, aunque continúa el riesgo.

Apoyo de la UME

El regidor ha valorado que la UME se haya sumado a las labores de prevención y de apoyo. Ha afirmado que el Ayuntamiento ha pedido que actúe "sobre todo en el achique de agua en sótanos y viviendas donde sea posible y eficaz, además de en la construcción de diques y en la ayuda para movilizar enseres en las zonas más bajas".

Y ha recordado que también trabajan en la zona medios de la Junta, la Diputación, el Servicio de Extinción de Incendios (Infocam), Agentes Medioambientales, empresas locales, trabajadores municipales y numerosos vecinos.

"Hay mucha solidaridad, tanto de particulares como de las administraciones, que están volcadas con nosotros. La preocupación es solo por lo que tenemos, sino por lo que pueda venir. Todo lo que llovió ayer y entró al pantano tiene que salir por algún lado, además de que continúa la previsión de lluvia", ha alertado.

Embalse Torre de Abraham

El embalse de Torre de Abraham ha incrementado su desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo, un volumen que marca niveles históricos. Además, ha alcanzado una cifra récord de 200,18 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone el 109,2 % de su capacidad máxima, fijada en 183,4 hm3.

Así lo detallan los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que indican que se ha registrado un nuevo aumento con respecto a este miércoles, cuando el pantano almacenaba 197,71 hm3 (107,8 %) y desembalsaba 160 m3/s.

Aguas abajo, mientras este miércoles registraba un caudal de 160 m3/s, el incremento hasta los 200 m3/s está elevando de forma significativa el volumen circulante en este tramo del río.

El Torre de Abraham se trata del pantano de mayor capacidad de la cuenca oriental del Guadiana en la provincia de Ciudad Real y comenzó a aliviar agua el pasado sábado por la noche al superar su capacidad ordinaria.