Los periodistas de Ciudad Real defienden la "alfabetización mediática" como antídoto a los bulos y la desinformación

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) ha defendido la "alfabetización mediática" como freno a los bulos y la desinformación, una herramienta necesaria que permite crear audiencias críticas en un momento en el que los ciudadanos son menos capaces de distinguir entre la información veraz y la propaganda disfrazada de noticia.

En su discurso durante la gala anual del colectivo, la presidenta de la APCR, Mar Gómez Torrijos, se ha detenido también en el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional y ha advertido de que su presencia en el periodismo "no solo es innegable, sino que ya es transformadora, pero en ningún caso se puede avanzar al margen de la ética", según ha informado la asociación en nota de prensa.

El periodista Alejandro Muñoz ha recogido el XXI Premio Ciudad Real de Periodismo por su reportaje 'La conquista de los antepasados de los neandertales se descifra en Ruidera', publicado en la agencia de información científica SINC. Un trabajo que aborda las excavaciones arqueológicas en un excepcional yacimiento manchego que ya comparan con Atapuerca.

Tras recoger el galardón, Muñoz ha subrayado que este reconocimiento "supone todo un espaldarazo para mí como periodista independiente". "Además, da visibilidad al periodismo científico, una disciplina menos habitual que trata de bajar a la tierra la investigación científica", ha añadido. Una tarea, ha apuntado, "especialmente necesaria en tiempos de ruido".

Por su parte, la periodista Laura Espinar recibió la sexta insignia de oro de la APCR que reconoce trayectorias de especial relevancia y compromiso con el periodismo y con la provincia. Precisamente a sus compañeros se ha dirigido afirmando que la información local "es insustituible".

"Nuestra provincia necesita un periodismo que acompañe, que explique, que denuncie cuando sea necesario, y que siempre tenga como referente la dignidad de las personas y la salud de la democracia. Otra cosa no vale", ha puesto de manifiesto.

Dos distinciones

Durante la Gala de la Comunicación, que ha reunido a un centenar de personas entre periodistas y autoridades, se han entregado además dos distinciones.

Así, el presidente de Globalcaja, Mariano León, ha recogido la mención en reconocimiento al compromiso de la entidad financiera con la prensa provincial, mientras que el director de La Tribuna de Ciudad Real, Diego Murillo, lo hacía con motivo del 35 aniversario de la cabecera.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha puesto en valor el papel fundamental del periodismo como "garante de la democracia, el Estado de Derecho y el bienestar social" durante su intervención en el acto, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"La prensa libre es un pilar fundamental no solo de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho, sino incluso de nuestro propio bienestar", ha aseverado.