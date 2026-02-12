Bolaños de Calatrava y Aqualia supervisan el avance del Plan de Inversiones en infraestructuras hidráulicas

Imagen de una de las obras hidráulicas llevadas a cabo en Bolaños de Calatrava.

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ha celebrado una nueva reunión de seguimiento para evaluar el estado de ejecución del Plan de Inversiones de infraestructuras hidráulicas, un ambicioso proyecto aprobado en el pleno del pasado 31 de octubre de 2024.

En el encuentro han participado responsables municipales, técnicos de la empresa concesionaria Aqualia y el equipo asesor externo en materia de agua. Según los datos analizados, el proyecto avanza según la previsión técnica inicial. Actualmente, las obras en las calles Santísimo y Almagro se encuentran próximas a su conclusión.

Por otro lado, los trabajos en la calle José Aranda Aznar, iniciados a principios de este mes, han incorporado una mejora relevante: tras analizar las necesidades de la vía, se ha decidido proceder al embaldosado completo de las aceras y la regulación de pendientes, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La planificación para este mes incluye el inicio de las intervenciones en las calles Arzobispo Calzado, Gran Capitán y parte de Vereda, si bien el cronograma podría verse ligeramente desplazado en función de las condiciones meteorológicas y los días de lluvia registrados.

Gestión continua

Estas reuniones periódicas, generalmente mensuales, permiten una coordinación directa entre el Consistorio y Aqualia para revisar el grado de ejecución y el cumplimiento de plazos. Las sesiones de trabajo se complementan habitualmente con visitas técnicas a pie de obra para corroborar sobre el terreno el desarrollo de las actuaciones y resolver posibles imprevistos de forma ágil.

La concejala de Urbanismo y Obras, Carmen López, ha destacado la importancia de este seguimiento: "nuestra prioridad no es solo que las obras se ejecuten en tiempo, sino que el resultado final transforme realmente el día a día de los vecinos.

Al trabajar de forma coordinada con los técnicos y la empresa, estamos pudiendo detectar necesidades extra, como ha ocurrido en la calle José Aranda Aznar, donde no solo renovamos tuberías, sino que mejoramos la movilidad, el pavimento y la accesibilidad", apuntó.

Cifras clave

El plan supone una movilización de recursos sin precedentes en la red de abastecimiento local, con una inversión que asciende a 1,5 millones de euros, alcanzando más de 5 kilómetros de calles con la instalación de 9 kilómetros de tubería de alta calidad. Dicho Plan se ejecuta con cargo a la tasa de renovación del servicio de abastecimiento de agua.

Una de las innovaciones de este plan es la instalación de tuberías por ambas aceras. Esta estrategia permite preservar la calzada ya que al evitar excavaciones en el centro de la vía, se protege el pavimento reciente y se reduce el impacto del tráfico rodado sobre la red.

También se reducirán molestias, ya que las intervenciones son menos invasivas, evitando cortes de tráfico prolongados y eficiencia técnica porque se acorta la distancia de las acometidas a la red general, mejorando la presión y el servicio.