El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan culmina la renovación del pasaje de Emilio Castelar con una inversión de 160.000 €

Rehabilitación integral del pasaje situado en la calle Emilio Castelar. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha finalizado la renovación integral del pasaje situado en la calle Emilio Castelar, 18, una actuación que ha supuesto su consolidación definitiva como espacio exclusivamente peatonal y la mejora sustancial de su configuración urbana.

La intervención, financiada íntegramente con fondos municipales y con una inversión aproximada de 160.000 euros, ha permitido crear un entorno más accesible, seguro y orientado a la convivencia vecinal.

Uno de los principales objetivos de la obra ha sido resolver de manera definitiva las filtraciones que afectaban al aparcamiento subterráneo de dos plantas ubicado bajo el pasaje.

Rehabilitación integral del pasaje situado en la calle Emilio Castelar. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Para ello, se ha llevado a cabo una impermeabilización completa de la superficie y el sellado integral del pavimento, eliminando humedades que se venían registrando desde hace años y que perjudicaban tanto a plazas de garaje como a almacenes de establecimientos comerciales del entorno.

Canalización de agua

Esta actuación refuerza la protección estructural del aparcamiento y garantiza su conservación a largo plazo.

Además, los trabajos han incluido la mejora del sistema de canalización de aguas pluviales para evitar acumulaciones y futuras filtraciones, la renovación de la instalación eléctrica del pasaje —incrementando la seguridad y la eficiencia— y la sustitución de los adoquines deteriorados, mejorando así la estética y funcionalidad del espacio.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto al concejal de Infraestructuras, Javier Ortega, ha visitado el pasaje una vez concluidas las obras.

Rehabilitación integral del pasaje situado en la calle Emilio Castelar. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Durante la visita, Melchor ha recordado que se trata de "un pasaje muy transitado, que comunica la calle Emilio Castelar con la calle Canalejas y que utilizan a diario residentes, usuarios de academias y establecimientos, así como quienes acuden a distintos servicios ubicados en la zona".

La regidora ha explicado que el principal objetivo era resolver "unas filtraciones históricas que se arrastraban prácticamente desde la recepción inicial de la obra y que estaban generando constantes problemas en sótanos y plazas de garaje".

Inversión municipal

Asimismo, ha subrayado que esta inversión municipal "no solo ha permitido atajar un problema casi crónico que afectaba a vecinos y comerciantes, sino también adecentar un espacio muy frecuentado, especialmente por niños y adolescentes".

Con una superficie de 830 metros cuadrados, el pasaje se ha transformado en una plaza pensada para el paseo y el encuentro vecinal.

"Se ha convertido en una plaza muy adecuada para el paseo y el encuentro, donde las familias pueden permanecer con tranquilidad", ha destacado la alcaldesa, poniendo en valor que el espacio ya está siendo utilizado de forma habitual por vecinos que disfrutan de un entorno seguro junto a la zona comercial peatonal.

La intervención ha consolidado, además, la regulación definitiva del pasaje como zona exclusivamente peatonal.

Rehabilitación integral del pasaje situado en la calle Emilio Castelar. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Se ha establecido la prohibición total del tráfico rodado —incluidos turismos, vehículos de carga y descarga y bicicletas— permitiéndose únicamente el acceso a vehículos de emergencia en caso necesario.

La instalación de bolardos en ambos accesos garantiza el cumplimiento de esta normativa y evita el tránsito de vehículos pesados, cuya circulación había contribuido al deterioro y a las filtraciones.

"Las zonas peatonales son solo y exclusivamente para las personas", ha afirmado Rosa Melchor, quien ha insistido en la importancia de respetar estos espacios para destinarlos al juego infantil, al paseo de las personas mayores y al encuentro vecinal sin riesgos derivados del tráfico.