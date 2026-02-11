Rubén Poblete, el famoso cocinero de Ciudad Real que revive recetas manchegas: "Mis abuelos me han enseñado todo"

Cocinar en casa se ha convertido en una actividad casi recreativa más que una labor de pura supervivencia. En las despensas se empiezan a ver más recipientes de plástico con platos listos para comer que frutas y verduras de temporada.

Un cambio de paradigma gastronómico que nos aleja del recetario que ha alimentado a generaciones y generaciones. Desde la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Gastronómico alertan que el 70 % de las recetas de platos tradicionales que se heredan corren el riesgo de desaparecer en el futuro.

Resucitar la cocina de nuestros abuelos es la batalla que libra Rubén Poblete. Este joven que vive en Almagro (Ciudad Real), conocido en redes sociales como 'La Cocina de Poblete', ha convertido sus vídeos de recetas manchegas en su nuevo trabajo gracias a un notable éxito que se traduce en miles y miles de visualizaciones y seguidores.

Una de las gachas que Poblete hizo en uno de sus vídeos.

Mientras ultima los preparativos de su próxima creación culinaria digital, Rubén conversa por teléfono con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. "He estado tres años compaginándolo con otra labor, pero hace poco me di de alta como autónomo. Dije pues vamos a intentarlo a ver qué tal", explica.

"Mis abuelos me han enseñado todo", responde con firmeza al ser preguntado por el secreto detrás de su habilidad en los fogones. Su set de grabación es tan humilde como su recetario: una finca familiar situada en el municipio de Las Casas.

Allí, entre el fuego de la lumbre y los peroles de barro, Poblete mamó esa cocina de aprovechamiento que hoy intenta compartir con su comunidad. "Cuando fallecieron mis abuelos, empecé a cocinar cuando quedábamos los domingos", confiesa.

Lo que comenzó como un nuevo hobby, se transformó en un salto a la fama casi por accidente. "Un día me dio por grabarme, subí el vídeo a TikTok y llegó a dos millones de visitas", recuerda entre risas.

Rubén posando con una de sus recetas.

Detrás de cada vídeo de 'La Cocina de Poblete', que no llega a tres minutos porque "si dura más, los algoritmos no te muestran", hay horas y horas de chup-chup. "Tengo que ir a por leña, los ingredientes, cocinar... A lo mejor tardo cuatro horas en hacer la receta", apunta.

Fuera de los fuegos, Rubén ha creado un personaje cuya estética y vocabulario rural conecta con una audiencia que va de niños a abuelos. "Hay padres que me hablan y me dicen que les dedique una receta a sus hijos, que me siguen", resalta.

Cazuela de tiznao manchego que elaboró Rubén en uno de sus vídeos.

La labor de este joven cocinero va más allá del entretenimiento, resulta vital en un momento crítico. Un estudio de la doctora Elena Sandri para la revista The International Journal of Gastronomy and Food Science (TIJGFS) señala que más de ocho millones de españoles cocinan "muy rara vez".

"Hay mucha gente a la que mis recetas les recuerdan a su infancia y las vuelven a hacer. Incluso personas que tienen bares me dicen que la van a probar. Esto te llena", afirma.

Sobre el futuro, Rubén es consciente que el mundo tirará "a lo fácil, a la comida procesada", aunque tiene esperanza en su tierra, La Mancha. "En mi pueblo se sigue haciendo migas, gachas y otros platos de antaño".

Mientras los informes y las estadísticas de la OCU advierten de un futuro precocinado, Rubén Poblete seguirá demostrando que la cocina a fuego lento muchas veces es la excusa para juntarse con la familia y los amigos. Lamentablemente, eso se está perdiendo.