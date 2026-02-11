Trenes cancelados.

Trenes cancelados.

Ciudad Real

Caos en Atocha por la cancelación de los trenes de vuelta a Ciudad Real: el único disponible sale a las 23.14 horas

La huelga ferroviaria mantenida por los minoritarios del sector ha afectado en la tarde de este miércoles a los usuarios de AVANT que quieren regresar a sus casas tras la jornada laboral.

La huelga en el sector ferroviario ha obligado a cancelar los trenes desde Madrid – Puerta de Atocha a Ciudad Real y Puertollano durante la tarde de este miércoles. Una situación que ha generado una situación de caos debido a la gran cantidad de trabajadores que utilizan estos trenes para volver a sus casas tras la jornada laboral.

Los AVANT anulados son los de las 19.10 y las 20.10 horas de la tarde, cuyo trayecto tiene una duración de 59 minutos. Solo queda disponible el tren con salida a las 22.15 horas, con llegada a Ciudad Real a las 23.14 horas de la noche, el último del día. 

La situación se debe a que los sindicatos minoritarios SFF-CGT y SF-Intersindical han decidido mantener la huelga hasta este miércoles, pese al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes.

Trabajadores del sector ferroviario en el primer día de huelga del sector ferroviario para exigir más seguridad en la red.

Acuerdo

Como informó EL ESPAÑOL, los CCOO, UGT y Semaf desconvocaron la huelga tras la jornada del pasado lunes después de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los sindicatos minoritarios decidieron continuar con los paros debido a que "no fueron invitados a ninguna de las reuniones para negociar".

En concreto, el documento pactado contempla el aumento de las plantillas de las dos principales empresas públicas ferroviarias, Adif y Renfe, en hasta 3.600 plazas adicionales.

Se tramitará una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año), con el compromiso de elevar la tasa de reposición por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos.