Caos en Atocha por la cancelación de los trenes de vuelta a Ciudad Real: el único disponible sale a las 23.14 horas

La huelga en el sector ferroviario ha obligado a cancelar los trenes desde Madrid – Puerta de Atocha a Ciudad Real y Puertollano durante la tarde de este miércoles. Una situación que ha generado una situación de caos debido a la gran cantidad de trabajadores que utilizan estos trenes para volver a sus casas tras la jornada laboral.

Los AVANT anulados son los de las 19.10 y las 20.10 horas de la tarde, cuyo trayecto tiene una duración de 59 minutos. Solo queda disponible el tren con salida a las 22.15 horas, con llegada a Ciudad Real a las 23.14 horas de la noche, el último del día.

La situación se debe a que los sindicatos minoritarios SFF-CGT y SF-Intersindical han decidido mantener la huelga hasta este miércoles, pese al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes.

Acuerdo

Como informó EL ESPAÑOL, los CCOO, UGT y Semaf desconvocaron la huelga tras la jornada del pasado lunes después de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los sindicatos minoritarios decidieron continuar con los paros debido a que "no fueron invitados a ninguna de las reuniones para negociar".

En concreto, el documento pactado contempla el aumento de las plantillas de las dos principales empresas públicas ferroviarias, Adif y Renfe, en hasta 3.600 plazas adicionales.

Se tramitará una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año), con el compromiso de elevar la tasa de reposición por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos.