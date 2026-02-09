Kike, el famoso mecánico de Ciudad Real: "Cuando el aceite pasa de 22.000 kilómetros, se convierte en alquitrán"

En Daimiel (Ciudad Real) hay un mecánico que soluciona los problemas de miles de conductores. Él es Kike y desde su negocio, Talleres Piba, ha construido una comunidad digital que no para de crecer. Entre charcos de aceite y piezas de motor, graba vídeos donde cuenta con total transparencia las averías más comunes del sector automovilístico y brinda consejos para salvaguardar averías futuras.

En una de sus últimas publicaciones, Kike pone el foco en un mantenimiento básico que muchos conductores estiran más de la cuenta: el cambio de aceite. Y lo hace poniendo como ejemplo la seria avería de un motor 2.000 TDI: "A este coche se le han roto los famosos taqués y el árbol de levas", piezas clave en el sistema de distribución del motor.

El mecánico relaciona directamente el problema con los intervalos de mantenimiento del vehículo. "Podemos observar aquí que los mantenimientos se le hacían cada 30.000 kilómetros o dos años", asegura el profesional enseñando las tarjetas de control donde los distintos talleres han ido anotando los cambios de aceite.

"Mi experiencia demuestra que cuando el aceite pasa aproximadamente de unos 22.000 kilómetros, se convierte totalmente en alquitrán y ya no lubrica nada", advierte.

Kike insiste en que, aunque muchas marcas de aceite garantizan que aguantan hasta dos años o 30.000 kilómetros, a partir de poco más de 20.000 kilómetros "ya no crean la película viscosa entre las dos superficies metálicas para que no haya un desgaste prematuro".

Un desgaste que, advierte, acaba afectando a los elementos más sensibles del motor y deriva en averías de gran coste. Por eso, su recomendación es clara y directa: "No le aguantéis el aceite más de un año ni de 20 o 22.000 kilómetros, aunque dure 30.000 y 24 meses".

Y remarca que no se trata de gastar más adelantando los mantenimientos, sino que la medida permitirá a los dueños de los vehículos ahorrar a medio plazo, ya que se previenen graves averías.

"¿De qué vale ahorrarte 80 o 100 euros si luego vamos a tener averías de 800, 1.000 y 1.500 euros?", termina.