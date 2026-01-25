La UCLM pone su conocimiento académico al servicio de Ciudad Real para potenciar un turismo sostenible y de calidad

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Diputación de Ciudad Real han presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) el informe de resultados de la Cátedra para el Desarrollo de una Estrategia de Turismo en la Provincia de Ciudad Real.

Se trata de un proyecto que fue impulsado en 2024 con el objetivo de consolidar el modelo turístico de la provincia como "un referente de estancia prolongada y turismo sostenible de calidad".

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado el valor de la universidad regional al poner la ciencia al servicio del turismo para "potenciar el patrimonio natural y rural de Ciudad Real". Además, ha reivindicado la colaboración estratégica con la Diputación al señalar que "cuando las instituciones colaboran el territorio avanza".

Hoja de ruta

Por su parte, el codirector de la Cátedra, Ángel Millán, ha expuesto los principales avances del equipo de trabajo. Durante el último año se ha centrado en el análisis del contexto turístico de la provincia y el desarrollo de una encuesta para recopilar información sobre las personas que visitan los municipios ciudadrealeños.

Los estudios realizados hasta el momento marcan una hoja de ruta orientada a la innovación de productos turísticos en cinco ejes estratégicos: patrimonio histórico y legado de las órdenes militares; turismo literario y experiencia cervantina; geoturismo y patrimonio industrial y minero; ecoturismo y observación de la naturaleza; y enoturismo y cultura del vino.

Al acto también han asistido Ángela González Moreno, vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional; Francisco Sáez, vicerrector de Economía y Planificación Estratégica; y Juan Antonio Mondéjar, catedrático de Marketing e Investigación de Mercados.