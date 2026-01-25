La Diputación de Ciudad Real lleva a Fitur el potencial de la provincia y pide una estrategia regional de promoción turística

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reclamado una estrategia global a nivel regional que marque un antes y un después en la promoción turística de la provincia de Ciudad Real. Una reivindicación que ha hecho con motivo del Día de Ciudad Real en el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026.

"Se echa en falta una estrategia turística clara y global en Castilla-La Mancha que integre las estrategias provinciales y cuente de forma real con diputaciones y municipios para aportar un mayor valor añadido al territorio", ha expresado.

Asimismo, ha reivindicado mejoras urgentes en materia de infraestructuras y ha recordado que la Diputación invierte cada año en torno a 11 millones de euros en la red viaria provincial. Por ello, ha pedido mejoras en las carreteras para "hacer más accesibles todos los espacios singulares del territorio".

Y ha advertido la necesidad de que otras administraciones acometan inversiones clave, como "la mejora y continuidad de la A-43 y la ejecución de autovías paralizadas que resultan esenciales para la cohesión territorial y el desarrollo turístico".

Hoja de ruta

Durante su discurso, Valverde ha informado de los avances de la estrategia turística provincial para, de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, marcar "un antes y un después en la promoción de Ciudad Real". Asimismo, ha trasladado la satisfacción de la Diputación por los datos de crecimiento turístico registrados en el último año.

"Ciudad Real ha sido la provincia de España que más ha crecido en turismo de interior, con más de 420.000 viajeros hasta el mes de noviembre y más de 720.000 pernoctaciones, lo que refleja que quien visita la provincia no solo pasa, sino que se queda", ha expresado.

La Diputación de Ciudad Real en Fitur. Foto: Diputación.

Unos resultados que ha atribuido a una estrategia de desarrollo turístico "bien orientada", impulsada desde la Diputación en colaboración con los ayuntamientos y los grupos de desarrollo rural.

Y ha afirmado que esta estrategia se apoya en un personaje universal como el Quijote, "bajo cuyo paraguas se están promoviendo la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio de la provincia, a los que se suman proyectos de especial relevancia como el Geoparque Volcanes de Calatrava y Ciudad Real".

Además, ha puesto en valor el impulso a las tradiciones y a las manifestaciones de interés turístico provincial, destacando el potencial de celebraciones ya reconocidas a nivel regional y nacional como la Semana Santa del Campo de Calatrava.

"El turismo debe convertirse en un motor económico capaz de generar empleo, oportunidades y de contribuir a frenar la despoblación en los entornos rurales. La provincia tiene mucho que conocer, mucho que aportar y mucho que promocionar. El camino emprendido permitirá afrontar el futuro con mayores oportunidades", ha expresado.

Interés en Geoparques

Posteriormente, Valverde ha visitado el estand de la Red Española de Geoparques, donde ha comprobado el creciente interés generado por espacios como Volcanes de Calatrava.

Acompañado por la vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable de la gestión del proyecto Geoparque, Sonia González, la portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, el vicepresidente, Adrián Fernández, y el diputado provincial Carlos Villajos, ha celebrado que "cada vez son más los que preguntan por el Geoparque".

Por su parte, los responsables de la Red Española de Geoparques han trasladado que el estand está registrando cada día cientos de visitas, lo que confirma el interés del público por este modelo de desarrollo basado en la protección del patrimonio geológico, el turismo sostenible y la divulgación científica.

La Diputación de Ciudad Real en Fitur. Foto: Diputación.

"Diez millones de visualizaciones en redes"

De su lado, la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de la gestión del área de impulso cultural y turístico, María Jesús Pelayo, ha puesto en valor que Ciudad Real llega a Fitur 2026 con un balance muy positivo en cuanto a turismo.

Ha subrayado el impacto de la estrategia digital, que ha superado los diez millones de visualizaciones en redes sociales, y ha defendido la importancia de contar con una marca turística sólida y reconocible como Sabor Quijote.

Además, ha destacado que la provincia cuenta con una "materia prima excepcional", basada en la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y la cultura. Y ha abogado por trabajar de la mano de los ayuntamientos para preservar y promocionar sus tradiciones e historia.

Al respecto, ha recordado el impulso al proyecto de Fiestas de Interés Turístico Singular, que este año se reforzará como elemento clave para consolidar la identidad turística de Ciudad Real.

"Todas las iniciativas persiguen el objetivo de generar riqueza, atraer inversiones y crear oportunidades en el territorio, utilizando el turismo como una de las herramientas más eficaces para combatir la despoblación", ha sentenciado.