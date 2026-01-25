Daimiel refuerza en Fitur su apuesta por el turismo sostenible con la Venta de Borondo con nuevo eje patrimonial

Daimiel ha acudido un año más a Fitur con el objetivo de consolidarse como un destino que combina naturaleza, historia y sostenibilidad. En esta edición, el Ayuntamiento ha querido situar en primer plano la rehabilitación de la Venta de Borondo, un edificio histórico de origen cervantino cuya recuperación está siendo posible gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Este enclave se presenta como un nuevo recurso patrimonial destinado a complementar la oferta turística del municipio.

Durante su intervención, el alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra, ha destacado que Daimiel ofrece una experiencia turística completa, basada en la calidad y el respeto al entorno. Junto a la Venta de Borondo, Sierra ha subrayado otros elementos clave del municipio, como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los principales humedales de Europa; el yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer, con el pozo más antiguo conocido de la Península Ibérica; y la laguna de Navaseca, un espacio de referencia para la observación de aves. A todo ello, dijo, “se suma la gastronomía local, una hostelería de calidad y unas tradiciones que se mantienen vivas a lo largo de todo el año”.

El alcalde ha incidido en que la estrategia turística de Daimiel pasa por un modelo responsable y sostenible, capaz de dinamizar la economía local sin renunciar a la conservación del patrimonio.

En este sentido, ha señalado que el municipio se está posicionando como un referente turístico tanto a nivel provincial como regional, apostando por un crecimiento equilibrado que ponga en valor sus recursos singulares y su identidad histórica.

La presencia de Daimiel en Fitur "refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una promoción turística basada en la autenticidad, el respeto al entorno y la proyección de un destino de interior con personalidad propia".

La Venta de Borondo

Declarada Bien de Interés Cultural en 2007, esta venta estuvo a punto de derrumbarse por el abandono de su conservación hasta la aparición de la asociación que desde 2016 ha peleado por mantenerla en pie y promover su valor etnográfico y cultural entre las administraciones.

Se trata de un modelo ejemplar de la arquitectura popular que se extendió a partir del siglo XVI para atender las necesidades de los caminantes, funcionando como albergue en las etapas de los largos viajes por tierras manchegas.

Y una venta con una connotación literaria mundial ya que varios estudiosos creen que inspiró el capítulo IV de El Quijote de Cervantes, donde el protagonista de la novela fue armado caballero.

Tras adquirir el inmueble en 2022 e invertir 190.000 euros en su rehabilitación en 2025, gracias a una subvención de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Daimiel ha querido poner el foco en este espacio como parte central de su estrategia promocional en Fitur.