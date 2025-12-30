El Ayuntamiento de Ciudad Real recuerda que seis informes técnicos favorables validan la compra de la finca de Alarcos

El portavoz del equipo de Gobierno de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha recordado que el expediente de adquisición de los terrenos de la finca de Alarcos cuenta con seis informes técnicos favorables firmados por los respectivos responsables de Cultura, Medio Ambiente, del director general de Urbanismo, del secretario general del Pleno, del Área de Asesoría Jurídica y de Intervención.

Arroyo ha explicado que esta documentación certifica que todo el procedimiento se ha realizado conforme a la legalidad vigente y atendiendo a la valoración de los técnicos municipales. Además, ha respondido con contundencia a las críticas vertidas por el grupo municipal socialista, unas suspicacias que "no se sostienen ni en datos ni en hechos".

"Parece que el PSOE ha llegado tarde al Día de los Santos Inocentes, porque lo que plantea sobre esta operación es únicamente una estrategia de confusión", ha afirmado Arroyo, quien ha subrayado que las declaraciones de los socialistas no solo ponen en duda un procedimiento "absolutamente legal y transparente", sino que vuelven a cuestionar "el trabajo técnico y profesional de los funcionarios municipales, que siempre han actuado con rigor y conforme a la ley".

Según Arroyo, la compra de los terrenos de Alarcos es "un proceso avalado por informes técnicos cualificados, no de decisiones políticas arbitrarias". El portavoz del Gobierno municipal ha lamentado que "una vez más el PSOE prefiera sembrar sospechas y atacar a quienes cumplen con su deber, en lugar de aportar propuestas serias y constructivas que beneficien a Ciudad Real".

Desde el Ayuntamiento han recalcado que la adquisición de estos terrenos responde al interés general "y a la voluntad de proteger y poner en valor un enclave patrimonial estratégico para la ciudad". Para ello, han apostado por "la máxima transparencia y el cumplimiento estricto de la ley".

El equipo de Gobierno municipal ha reafirmado su compromiso "con una gestión responsable, basada en criterios técnicos y jurídicos", y se ha comprometido a trabajar por el patrimonio, el desarrollo y el futuro de Ciudad Real.