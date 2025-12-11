'Ericbic', el joven de Ciudad Real que crea arte con tan solo un bolígrafo BIC: "Es realmente fascinante"

El arte es bonito no solo por el contenido sino por la forma y la metodología. Con tan solo un bolígrafo BIC, el joven de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) llamado Enrique Gutiérrez crea retratos de un realismo asombroso gracias a una compleja técnica de tramas y sombreados.

'Ericbic', así se hace llamar este artista bolañego que expondrá un elenco de sus 'Retratos Bic' en la Casa de la Cultura de Bolaños hasta el próximo 6 de enero.

La tinta de boli que sigue manchando los estuches escolares y las manos de miles de niños es el hilo conductor de las originales creaciones de Enrique.

'Ericbic' en la presentación. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava

"Ver estos retratos y pensar que están hechos, trazo a trazo, con un simple bolígrafo BIC, es realmente fascinante", ha destacado el concejal de Cultura, Felipe López, presente en el acto de inauguración.

Durante su intervención, López se ha rendido al artista local por su extraordinario talento y ha reivindicado la dificultad que atesora la técnica de dibujo que emplea. "Eleva una herramienta cotidiana a la categoría de pincel maestro", ha afirmado.

Desde el Ayuntamiento han querido mostrar su agradecimiento a Enrique por compartir su arte con los vecinos y visitantes. Gracias a su detenimiento y creatividad, 'Ericbic' dota de una dimensión excepcional a un material tan común.