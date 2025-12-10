Un pueblo de Ciudad Real crea un belén único en el mundo con 90.000 chapas recicladas: "10 meses recopilando"

Portal de Belén creado por el grupo vecinal 'Argamasilla de Calatrava Arte en la Calle'.

En la localidad rabanera de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), un grupo de vecinos ha confeccionado un portal de Belén único en el mundo que se ha convertido en un símbolo de reciclaje, arte y colaboración comunitaria.

Junto a la iglesia del pueblo, en una pequeña plaza, se levanta esta escena bíblica elaborada con nada más y nada menos que 90.000 chapas reutilizadas de refrescos y cápsulas de café. Detrás de este minucioso trabajo está el grupo vecinal 'Argamasilla de Calatrava Arte en la Calle' liderado por Angelines Alarcó que atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"La idea surge hace tres años cuando empezamos a elaborar adornos de Navidad con materiales reciclados y el segundo año dije: ¿Por qué no hacer un Belén a tamaño real?", explica Angelines.

Belén de chapas de Argamasilla de Calatrava.

Reunir tal cantidad de tapones y cápsulas no era fácil, por ello decidieron acudir a la hostelería y dar una segunda vida a esas decenas de chapas que se tiran cada día de servicio. "Durante casi diez meses, bares y cafeterías de Argamasilla estuvieron recopilando chapas sin descanso", destaca.

Una vez conseguidas esas más de 90.000 chapas, el siguiente paso también requería de mucha paciencia. Las seleccionaron por marcas para poder componer los dibujos, después se ayudaron de unos alicates para abrirlas y con un martillo aplastaban una a una y por último, las fijaban a las figuras siguiendo el diseño trazado sobre planchas de porexpan.

Chapas que emplean.

"El año pasado hicimos la Virgen, San José, el niño, los tres Reyes Magos y un pastor. Este año hemos añadido los camellos y más decoración", apunta Angelines. Su deseo es que este portal de Belén único siga creciendo y cada año sumar alguna figura más: "Nos gustaría ocupar gran parte de la plaza junto a la iglesia", añade.

Montaje del Belén de Argamasilla de Calatrava.

Angelines es solo la punta del iceberg de este bonito proyecto colectivo navideño que ha involucrado a unas 80 rabaneros/as. "En el belén directamente participamos 30 personas, entre quienes seleccionan, aplastan y montan chapas; pero en el resto del montaje nos ayuda mucha más gente", aclara.

La participación es intergeneracional: "El más mayor tiene 89 años que hasta hace poco cortaba las siluetas con su sierra y los niños, cuando empiezan las vacaciones, vienen al taller encantados a buscar chapas, es un juego para ellos", ensalza visiblemente orgullosa.

Las características tan singulares de esta creación la han convertido en todo un reclamo turístico en la zona. "Después de difundir un vídeo sobre el belén está viniendo muchísima gente a verlo, de la provincia y otros lugares de España", subraya.

El grupo vecinal 'Argamasilla de Calatrava Arte en la Calle' montando el Belén.

Angelines, como apasionada de la artesanía navideña, antes de adentrarse en esta iniciativa que es un orgullo para toda Argamasilla, investigó en profundidad las diferentes modalidades de belenes. "Analicé mucho y no encontré otro Belén hecho íntegramente con chapas, sí de croché o ganchillo", afirma.

Más allá de lo artístico, Angelines y el grupo vecinal 'Argamasilla de Calatrava Arte en la Calle' quieren reivindicar el valor cultural de esta tradición católica. "Con esta escultura estamos animando a la gente a volver a montar el Belén en casa", defiende.

Cuenta con otro belén rabanero de unos 40 metros cuadrados que reproduce la Argamasilla de los años 50 con casas ya desaparecidas. "Entre ese belén histórico y este de chapas, creo que el pueblo se está reconciliando con esa tradición", añade.

Belén rabanero de Angelines.

Para ella, esto no compite con otras costumbres de la Navidad como el árbol o Papá Noel. "Todo puede convivir, se trata de respetar", concluye. De momento, el portal de Belén de chapas de Argamasilla se puede visitar a cualquier hora, tanto de día como de noche, hasta el 9 de enero.