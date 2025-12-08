El belén napolitano del Ayuntamiento de Ciudad Real "crece" este año con una histórica Fuente Talaverana

Inaugurado el Belén Napolitano que crece en tamaño y emoción esta Navidad.

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ciudad Real acoge desde este lunes un belén napolitano con una "cuidada puesta en escena", que se podrá visitar durante toda la Navidad, según ha informado el Consistorio.

El belén ha sido inaugurado por el alcalde, Francisco Cañizares, la concejala de Festejos, Mar Sánchez, y el obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea.

Esta edición presenta un notable aumento de tamaño con respecto al año pasado, pasando de una longitud de tres metros a más de ocho metros y alcanzando más de cuatro metros de altura gracias a un gran dosel.

Uno de los elementos más llamativos de este año es la incorporación de la Fuente Talaverana, reinterpretada desde una mirada manchega y coincidiendo con su centenario.

Memoria colectiva

Según el Ayuntamiento, se trata de "un símbolo profundamente arraigado en la memoria colectiva de la ciudad, que sitúa el nacimiento en un entorno cercano y reconocible para generaciones de ciudadrealeños".

La recreación de la fuente ha sido realizada por el maestro belenista Manolo Casas tras un año completo de trabajo, tomando como referencia los planos originales conservados en el Archivo Municipal, con un "riguroso" respeto a su configuración original.

La concejala de Festejos, Mar Sánchez, ha agradecido la labor de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, responsable del montaje de los tres belenes monumentales que se podrán visitar esta Navidad en la ciudad: el del Ayuntamiento, el del Palacio de la Diputación Provincial y el del Antiguo Casino.

Crecimiento visible

Por su parte, el presidente de la Asociación, Antonio Vich, ha destacado que la principal novedad de este año es el propio conjunto, que ha experimentado "un crecimiento muy visible" respecto a ediciones anteriores.

Además, ha señalado que el uso del terciopelo azul francia en el dosel supone un guiño histórico a los Borbones, impulsores de la tradición del belén napolitano en España durante el reinado de Carlos III.

Con este montaje, Ciudad Real ofrece a vecinos y visitantes un recorrido por la tradición y la historia, combinando arte, memoria colectiva y celebración navideña en un belén que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la ciudad durante estas fiestas.